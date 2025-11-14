Scacchi, World Cup 2025: al via gli ottavi, Sindarov unico in vantaggio

Si entra nella seconda metà della World Cup 2025 e, in archivio i sedicesimi di finale, partono gli ottavi a Goa, in India. In palio tre posti al Torneo dei Candidati 2026 per i due finalisti e chi vincerà la finale 3°-4° posto. Fondamentalmente, la parte alta è quella testimone del numero di sorprese viste e ancora possibili, mentre quella bassa vede un panorama di giocatori di notevole importanza, tra cui tre sono tutti raggruppati nello stesso quarto.

Quest’oggi si riparte con l’ormai usuale schema: cadenza classica nella giornata odierna e quella di domani, eventuali spareggi domenica. E, più che eventuali, andrebbero definiti praticamente certi per una larga parte dei minimatch. Sono infatti terminate con la patta sette partite odierne su otto, alcune senza reali motivi d’interesse alla scacchiera se non per qualche cosa di nuovo in apertura, altre con qualche effettiva situazione da rimarcare.

In particolare, a non sfruttare un momento in cui riesce a trovarsi in situazione di vantaggio attorno alla 40a mossa è Daniil Dubov, che non va neppure realmente vicino a convertire un complicato finale di Torre (con il Nero) contro Alfiere (del Bianco) e 2 pedoni contro 4. Alla fine dei conti l’americano Sam Shankland regge ed è patta.

Anche l’uzbeko Javokhir Sindarov è a lungo in pressione contro il tedesco Frederik Svane, ma più la posizione diventa semplice (e dopo 20 mosse era immensamente complicata) più si diradano le nuvole per Svane, anche se non del tutto. I problemi di tempo del tedesco, però, gli pregiudicano la possibilità di tenere in piedi un finale di Alfiere e Cavallo contro Alfieri con un pedone in meno. Data l’impossibilità di fermare il pedone b, Svane abbandona alla 68a mossa.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Ottavi di finale

F. Svane (GER) [64]-Sindarov (UZB) [16] 0-1

Harikrishna (IND) [24]-Martinez Alcantara (MEX) [57] 0,5-0,5

Yakubboev (UZB) [28]-Sargissian (ARM) [76] 0,5-0,5

Le Quang Liem (VIE) [13]-Donchenko (GER) [61] 0,5-0,5

Dubov (FID) [30]-Shankland (USA) [46] 0,5-0,5

Grebnev (FID) [86]-Esipenko (FID) [27] 0,5-0,5

Wei Yi (CHN) [7]-Sevian (USA) [23] 0,5-0,5

Aronian (USA) [15]-Erigaisi (IND) [2] 0,5-0,5

I russi che hanno deciso di non cambiare federazione giocano attualmente sotto bandiera FIDE.