Scacchi: Lorenzo Lodici va al 2° turno della World Cup 2025, sfiderà Niemann

Sono terminati quasi tutti i primi turni della World Cup 2025, in corso di svolgimento a Goa, in India. Per l’Italia c’è una buona notizia: con la patta conseguita oggi contro l’azero Read Samadov, Lorenzo Lodici si aggiudica il minimatch per 1,5-0,5 e si qualifica per il secondo turno senza dover passare dagli spareggi a cadenza veloce di domani. Troverà Hans Moke Niemann, il giocatore americano a lungo bersaglio di Magnus Carlsen (con tanto di disputa legale poi risolta tra le parti), e che, in generale, ha fatto discutere per diverse sue iniziative più o meno condivisibili negli ultimi due anni.

Per Lodici, quest’oggi, partita nel complesso molto tranquilla con il Bianco. Del resto, non gli serve spingere anche contro la Siciliana impostata da Samadov, il quale comprensibilmente ha bisogno di un gioco più offensivo. Sostanzialmente, Lorenzo non gli concede mai reale spazio, e anzi per buona misura ha anche una posizione più favorevole egli stesso. Senza addentrarsi troppo nei dettagli, finisce con una tripla ripetizione di posizione dopo 44 mosse, e così l’attuale numero 1 d’Italia, da martedì, sarà impegnato in una sfida davvero complessa se vorrà riuscire ad avanzare. Sarà anche la prima volta dei due, peraltro non lontani d’età (2002 l’italiano, 2003 l’americano), l’uno di fronte all’altro.

Sono complessivamente 20 i confronti che andranno agli spareggi di domani (all’atto pratico, la sala di gioco sarà notevolmente più vuota rispetto al solito). Questi si svolgono così: due partite da 25’+10″ a testa, poi due eventuali da 10’+10″, poi due da 5’+3″, poi 3’+2″ a oltranza finché non si decide un vincitore. Tra i protagonisti di domani anche il prodigio dodicenne argentino Faustino Oro, che trascina il croato Ante Brkic al lunedì. Già sorprende la presenza del forte georgiano (ma in discesa) Baadur Jobava ai tie-break, sorprende ancor più se si pensa che il colombiano Josè Gabriel Cardoso lo batte e dunque pareggia i conti rispetto a ieri (un compito mai facile). Agli spareggi anche altri nomi interessanti quali il turco Emre Can, l’armeno Robert Hovhannisyan e il polacco Kacper Piorun.

Tra i match già terminati, una piccola sorpresa c’è relativamente all’eliminazione del rumeno Constantin Lupulescu per mano dell’austriaco Felix Blohberger (piccola perché, ad ogni modo, la differenza tra i due non è così elevata). Si materializzano diverse sfide di secondo turno davvero interessanti, anche tra generazioni: Bacrot-Grandelius, Oparin-Dardha, Rasmus Svane-Mamedov, Amin-Gledura, Adams-Cheparinov, e naturalmente Ivanchuk-Shankland che meriterebbe un’attenzione speciale (senza contare che i due non si affrontano alla scacchiera da otto anni). E si potrebbero fare anche tante altre citazioni. C’è ancora da attendere, invece, per il primo avversario del Campione del Mondo Gukesh Dommaraju.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Gukesh (IND) [1]-Bye

Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129] 1-1

Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192] 2-0

F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193] 2-0

Sargsyan (ARM) [33]-Bye

Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161] 1-1

Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160] 1,5-0,5

Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye

Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye

Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-1,5

Narayanan [IND) [81]-Rojas (PER) [176] 1-1

Vitiugov (ENG) [48]-Bye

Theodorou (GRE) [49]-Bye

Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77] 1,5-0,5

Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144] walkover

Sindarov (UZB) [16]-Bye

Mamedyarov (AZE) [9]-Bye

Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137] 1,5-0,5

Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184] walkover

Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201] 1,5-0,5

Oparin (USA) [41]-Bye

Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169] 2-0

Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152] 1,5-0,5

Harikrishna (IND) [24]-Bye

J. van Foreest (NED) [25]-Bye

Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153] 1-1

Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168] 1-1

Sarana (SRB) [40]-Bye

Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200] 2-0

Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185] 2-0

Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136] 1-1

Abdusattorov (UZB) [8]-Bye

So (USA) [5]-Bye

Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133] 1-1

Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188] 1,5-0,5

Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197] 2-0

Nguyen (CZE) [37]-Bye

Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165] 1,5-0,5

Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156] 1,5-0,5

Yakubboev (UZB) [28]-Bye

Liang (USA) [21]-Bye

Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149] 1-1

R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172] 1,5-0,5

Mamedov (AZE) [44]-Bye

Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204] 2-0

Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181] 1,5-0,5

Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140] 1-1

Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye

Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye

Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141] 1-1

Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180] 1-1

Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205] 1,5-0,5

Deac (ROU) [45]-Bye

Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173] 2-0

Venkataraman (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148] 1,5-0,5

Aravindh (IND) [20]-Bye

Bluebaum (GER) [29]-Bye

Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157] 1-1

Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164] 1,5-0,5

Robson (USA) [36]-Bye

Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194] 2-0

Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189] 2-0

Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132] 1-1

Giri (NED) [4]-Bye

Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye

Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131] 1-1

Hovhannisyan (ARM) [67]-Mohan (MAL) [190] 1-1

Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195] 1,5-0,5

Murzin (FID) [35]-Bye

Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64] 1,5-0,5

Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158] 1,5-0,5

Dubov (FID) [30]-Bye

Vidit (IND) [19]-Bye

Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147] 1-1

Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174] 1,5-0,5

Shankland (USA) [46]-Bye

Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206] 2-0

Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79] 0,5-1,5

Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142] 1-1

Rapport (HUN) [14]-Bye

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye

Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139] 2-0

Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182] 1,5-0,5

Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203] 2-0

Navara (CZE) [43]-Bye

Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171] 1,5-0,5

Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150] 2-0

Sarin (IND) [22]-Bye

Esipenko (FID) [27]-Bye

Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155] 2-0

Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166] 2-0

Karthikeyan (IND) [38]-Bye

Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198] 2-0

Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187] 1,5-0,5

Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134] 1,5-0,5

Keymer (GER) [6]-Bye

Wei Yi (CHN) [7]-Bye

Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135] 1-1

Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186] walkover

Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199] 2-0

Saric (CRO) [39]-Bye

Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167] 1,5-0,5

Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154] 2-0

Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye

Sevian (USA) [23]-Bye

Tin (INA) [106]-Lashkin (MLD) [151] 1-1

Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170] 1,5-0,5

Christiansen (NOR) [42]-Bye

Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202] 2-0

Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183] 1,5-0,5

Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138] 1,5-0,5

Niemann (USA) [10]-Bye

Aronian (USA) [15]-Bye

Bartel (POL) [114]-Ghosh (IND) [143] 1-1

Saleh (UAE) [79]-Tran (JPN) [78] 2-0

Mishra (USA) [50]-Bye

Wojtaszek (POL) [47]-Bye

Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175] 1,5-0,5

Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146] 1,5-0,5

Fedoseev (SLO) [18]-Bye

Alekseenko (AUT) [31]-Bye

Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159] 2-0

Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162] 1,5-0,5

Leko (HUN) [34]-Bye

Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194] 2-0

Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191] 1,5-0,5

Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130] 0,5-1,5

Erigaisi (IND) [2]-Bye