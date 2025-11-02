Scacchi
Scacchi: Lorenzo Lodici va al 2° turno della World Cup 2025, sfiderà Niemann
Sono terminati quasi tutti i primi turni della World Cup 2025, in corso di svolgimento a Goa, in India. Per l’Italia c’è una buona notizia: con la patta conseguita oggi contro l’azero Read Samadov, Lorenzo Lodici si aggiudica il minimatch per 1,5-0,5 e si qualifica per il secondo turno senza dover passare dagli spareggi a cadenza veloce di domani. Troverà Hans Moke Niemann, il giocatore americano a lungo bersaglio di Magnus Carlsen (con tanto di disputa legale poi risolta tra le parti), e che, in generale, ha fatto discutere per diverse sue iniziative più o meno condivisibili negli ultimi due anni.
Per Lodici, quest’oggi, partita nel complesso molto tranquilla con il Bianco. Del resto, non gli serve spingere anche contro la Siciliana impostata da Samadov, il quale comprensibilmente ha bisogno di un gioco più offensivo. Sostanzialmente, Lorenzo non gli concede mai reale spazio, e anzi per buona misura ha anche una posizione più favorevole egli stesso. Senza addentrarsi troppo nei dettagli, finisce con una tripla ripetizione di posizione dopo 44 mosse, e così l’attuale numero 1 d’Italia, da martedì, sarà impegnato in una sfida davvero complessa se vorrà riuscire ad avanzare. Sarà anche la prima volta dei due, peraltro non lontani d’età (2002 l’italiano, 2003 l’americano), l’uno di fronte all’altro.
Sono complessivamente 20 i confronti che andranno agli spareggi di domani (all’atto pratico, la sala di gioco sarà notevolmente più vuota rispetto al solito). Questi si svolgono così: due partite da 25’+10″ a testa, poi due eventuali da 10’+10″, poi due da 5’+3″, poi 3’+2″ a oltranza finché non si decide un vincitore. Tra i protagonisti di domani anche il prodigio dodicenne argentino Faustino Oro, che trascina il croato Ante Brkic al lunedì. Già sorprende la presenza del forte georgiano (ma in discesa) Baadur Jobava ai tie-break, sorprende ancor più se si pensa che il colombiano Josè Gabriel Cardoso lo batte e dunque pareggia i conti rispetto a ieri (un compito mai facile). Agli spareggi anche altri nomi interessanti quali il turco Emre Can, l’armeno Robert Hovhannisyan e il polacco Kacper Piorun.
Tra i match già terminati, una piccola sorpresa c’è relativamente all’eliminazione del rumeno Constantin Lupulescu per mano dell’austriaco Felix Blohberger (piccola perché, ad ogni modo, la differenza tra i due non è così elevata). Si materializzano diverse sfide di secondo turno davvero interessanti, anche tra generazioni: Bacrot-Grandelius, Oparin-Dardha, Rasmus Svane-Mamedov, Amin-Gledura, Adams-Cheparinov, e naturalmente Ivanchuk-Shankland che meriterebbe un’attenzione speciale (senza contare che i due non si affrontano alla scacchiera da otto anni). E si potrebbero fare anche tante altre citazioni. C’è ancora da attendere, invece, per il primo avversario del Campione del Mondo Gukesh Dommaraju.
TABELLONE WORLD CUP 2025
Gukesh (IND) [1]-Bye
Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129] 1-1
Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192] 2-0
F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193] 2-0
Sargsyan (ARM) [33]-Bye
Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161] 1-1
Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160] 1,5-0,5
Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye
Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye
Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-1,5
Narayanan [IND) [81]-Rojas (PER) [176] 1-1
Vitiugov (ENG) [48]-Bye
Theodorou (GRE) [49]-Bye
Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77] 1,5-0,5
Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144] walkover
Sindarov (UZB) [16]-Bye
Mamedyarov (AZE) [9]-Bye
Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137] 1,5-0,5
Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184] walkover
Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201] 1,5-0,5
Oparin (USA) [41]-Bye
Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169] 2-0
Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152] 1,5-0,5
Harikrishna (IND) [24]-Bye
J. van Foreest (NED) [25]-Bye
Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153] 1-1
Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168] 1-1
Sarana (SRB) [40]-Bye
Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200] 2-0
Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185] 2-0
Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136] 1-1
Abdusattorov (UZB) [8]-Bye
So (USA) [5]-Bye
Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133] 1-1
Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188] 1,5-0,5
Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197] 2-0
Nguyen (CZE) [37]-Bye
Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165] 1,5-0,5
Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156] 1,5-0,5
Yakubboev (UZB) [28]-Bye
Liang (USA) [21]-Bye
Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149] 1-1
R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172] 1,5-0,5
Mamedov (AZE) [44]-Bye
Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204] 2-0
Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181] 1,5-0,5
Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140] 1-1
Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye
Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye
Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141] 1-1
Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180] 1-1
Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205] 1,5-0,5
Deac (ROU) [45]-Bye
Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173] 2-0
Venkataraman (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148] 1,5-0,5
Aravindh (IND) [20]-Bye
Bluebaum (GER) [29]-Bye
Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157] 1-1
Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164] 1,5-0,5
Robson (USA) [36]-Bye
Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194] 2-0
Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189] 2-0
Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132] 1-1
Giri (NED) [4]-Bye
Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye
Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131] 1-1
Hovhannisyan (ARM) [67]-Mohan (MAL) [190] 1-1
Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195] 1,5-0,5
Murzin (FID) [35]-Bye
Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64] 1,5-0,5
Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158] 1,5-0,5
Dubov (FID) [30]-Bye
Vidit (IND) [19]-Bye
Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147] 1-1
Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174] 1,5-0,5
Shankland (USA) [46]-Bye
Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206] 2-0
Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79] 0,5-1,5
Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142] 1-1
Rapport (HUN) [14]-Bye
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye
Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139] 2-0
Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182] 1,5-0,5
Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203] 2-0
Navara (CZE) [43]-Bye
Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171] 1,5-0,5
Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150] 2-0
Sarin (IND) [22]-Bye
Esipenko (FID) [27]-Bye
Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155] 2-0
Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166] 2-0
Karthikeyan (IND) [38]-Bye
Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198] 2-0
Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187] 1,5-0,5
Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134] 1,5-0,5
Keymer (GER) [6]-Bye
Wei Yi (CHN) [7]-Bye
Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135] 1-1
Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186] walkover
Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199] 2-0
Saric (CRO) [39]-Bye
Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167] 1,5-0,5
Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154] 2-0
Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye
Sevian (USA) [23]-Bye
Tin (INA) [106]-Lashkin (MLD) [151] 1-1
Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170] 1,5-0,5
Christiansen (NOR) [42]-Bye
Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202] 2-0
Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183] 1,5-0,5
Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138] 1,5-0,5
Niemann (USA) [10]-Bye
Aronian (USA) [15]-Bye
Bartel (POL) [114]-Ghosh (IND) [143] 1-1
Saleh (UAE) [79]-Tran (JPN) [78] 2-0
Mishra (USA) [50]-Bye
Wojtaszek (POL) [47]-Bye
Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175] 1,5-0,5
Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146] 1,5-0,5
Fedoseev (SLO) [18]-Bye
Alekseenko (AUT) [31]-Bye
Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159] 2-0
Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162] 1,5-0,5
Leko (HUN) [34]-Bye
Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194] 2-0
Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191] 1,5-0,5
Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130] 0,5-1,5
Erigaisi (IND) [2]-Bye