Scacchi, Lorenzo Lodici: “Non mi aspettavo di andare avanti, è cambiato tutto in mezz’ora”

La seconda impresa consecutiva di Lorenzo Lodici è arrivata: battendo l’inglese Michael Adams quest’oggi ha riportato un italiano al quarto turno della World Cup, corrispondente ai sedicesimi di finale, due anni dopo Daniele Vocaturo. Un colpo eccezionale per il numero 1 d’Italia, che si avvicina anche alla fatidica quota ELO di 2600,

Così il Grande Maestro bresciano ai microfoni degli inviati di lichess, l’altra popolare piattaforma di gioco online sulla quale lui gioca in maniera prevalente, quando lo fa su internet: “Sono felice di andare avanti, ma per molto tempo nella partita non ho giocato bene oggi e nemmeno ieri. Ero io ad aver affrontato le partite in modo pessimo. Quand’ho capito che la posizione era fondamentale ho iniziato a combattere, il che vuol dire che la forma c’è. Non mi sono arreso. Però mi aveva surclassato e nella mia testa mi dicevo ‘oddio, è pessima’. Pensavo troppo. Ho visto un problema e ho iniziato a vedere come una palla di neve che arrivava. Inizi a pensare che non hai affrontato bene la partita. Però sono contento di essere andato avanti, di aver combattuto e continuato a combattere. Quando si trattava di giocare le mosse e la testa non c’entrava ho giocato bene. Oggettivamente oggi avrebbe dovuto essere patta, non credo che meritassi la vittoria. Succede. Sono scacchi, sappiamo che accade. Non mi aspettavo di andare avanti, è cambiato tutto in mezz’ora, non so quel che accadrà“.

Le sensazioni durante il corso della partita: “Pensavo stesse vincendo. Finché non c’è la sequenza 26… a5 27. Tb7 Ra4. Qui ho pensato “gioca Ta7”, mi sembrava la più intelligente. Allora ho visto la Torre in f8. E poi il resto. Ho pensato di aver possibilità di resistere, lottare. E poi ho iniziato a pensare che stavo vincendo. Ho trovato Td8 e pensato di star vincendo perché non c’è difesa contro Ra3. Prima di questo finale pensavo di aver perso e cercavo solo di fare qualcosa. Questo forse è un finale più complicato del previsto. Il momento critico dev’esser stato prima, ma non so dove. Quando combatto faccio bene. E poi sono lì e sto vincendo. Si trattava di questo“.

Le prospettive del prossimo futuro: “Ora ho due giorni di riposo, è davvero incredibile, non me lo sognavo neanche. Ora un po’ di turismo ci sta per forza, ma anche andare al ristorante. Non sono abituato a stare 24 ore sugli scacchi come faccio qui, anche durante i tornei. Dovrei dire che sono felice, ma ancora non lo sono, o meglio non so come mi sento adesso. Sono ancora un po’ sotto shock, è successo tutto molto in fretta. Avevo approcciato la partita in modo pessimo. Poi ho pensato che le mosse stessero arrivando“.

E una conferma di quanto è passionale il pubblico: “Solo in India ho visto questa folla. Qui ce n’è ancora di più rispetto alle Olimpiadi. Veramente incredibile. Noi facciamo questo per passione e anche per le altre persone, io gioco per divertirmi. Abbiamo tutti una passione comune, questo è davvero bello“.