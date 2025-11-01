Scacchi: Lorenzo Lodici comincia bene nell’esordio in World Cup 2025. 2° turno vicino

Si è chiusa da poco la prima giornata di quella lunga (quasi un mese) processione che è la World Cup di scacchi. A Goa, in India, con partite da 90 minuti a giocatore più 30 minuti aggiuntivi dalla 41a mossa e 30 secondi di incremento a ogni tratto, sono in 206 in lizza per tre posti al Torneo dei Candidati 2026. Non sono tutti immediatamente al via, ad ogni modo: ai primi 50 tocca un bye, per gli altri primo turno, quasi fosse una sorta di qualificazione occulta. Oggi e domani i minimatch da due partite a cadenza classica, lunedì l’eventuale giornata di spareggio per chi ne avrà bisogno: prima due partite a 25’+10″, poi due 10’+10″, poi due 5’+3″, poi 3’+2″ a oltranza finché uno dei due non vince. Esordio vincente per Lorenzo Lodici, unico italiano al via, che con il Nero va subito avanti nel minimatch con l’azero Read Samadov e domani potrà passare il turno anche pattando.

Passiamo chiaramente in rassegna la partita di Lodici, quella che più da vicino c’interessa. Si comincia con la scelta di una linea molto particolare del Gambetto di Donna Rifiutato, quella posizionale della variante di cambio con seguito intitolato a Samuel Reshevsky, celebre prodigio americano del periodo pre-Fischer (ma ne è stato anche contemporaneo). Col tempo si creano due schemi pari, ma differenti: con il Nero Lodici, di fatto, crea una sorta di doppia catena pedonale a7-b7-c6-d5 e f7-g6-h5, mentre Samadov di fatto ha una catena più lunga d4-e3-f2-g2-h2.

Il piano dell’azero prevede un tentativo di sfruttare l’ala di Donna, ma pian piano l’italiano riesce a rendere più offensiva la sua ala di Re e, dopo che il suo avversario inizia a disfare la struttura davanti al Re, procede a passare all’offensiva. Risultato: il Bianco perde completamente la coordinazione dei pedoni, trovandosene due isolati e deboli, mentre il Nero ha Donna e Torre incolonnati sulla colonna e, potendo dominare la situazione. Alla 40a la situazione vede Lorenzo in chiaro vantaggio in virtù dei pezzi più attivi, poi un’incauta avanzata di Re di Samadov alla 42a mossa permette a Lodici di dominare ulteriormente la scacchiera. E, alla 49a, è vittoria per l’italiano, che dunque domani può anche accontentarsi della patta per andare a sfidare Hans Moke Niemann al secondo turno.

Negli altri incontri si sono viste cose interessanti. Per interessanti non s’intende quei casi in cui alcuni giocatori, per motivi tutti da chiarire e magari indipendenti l’uno dall’altro, non si sono presentati alla scacchiera. S’intende, invece, un certo numero di partite con il coinvolgimento di giocatori particolarmente attesi. Compreso il prodigio argentino Faustino Oro, che patta con il croato Ante Brkic. Non si segnalano, comunque, ribaltoni di primo piano.

TABELLONE WORLD CUP 2025

Gukesh (IND) [1]-Bye

Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129] 0,5-0,5

Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192] 1-0

F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193] 1-0*

Sargsyan (ARM) [33]-Bye

Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161] 0,5-0,5

Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160] 1-0

Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye

Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye

Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-0,5

Narayanan [IND) [8]-Rojas (PER) [176] 0,5-0,5

Vitiugov (ENG) [48]-Bye

Theodorou (GRE) [49]-Bye

Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77] 1-0

Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144] 1-0*

Sindarov (UZB) [16]-Bye

Mamedyarov (AZE) [9]-Bye

Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137] 1-0

Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184] 1-0*

Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201] 1-0

Oparin (USA) [41]-Bye

Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169] 1-0

Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152] 0,5-0,5

Harikrishna (IND) [24]-Bye

J. van Foreest (NED) [25]-Bye

Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153] 0,5-0,5

Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168] 0-1

Sarana (SRB) [40]-Bye

Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200] 1-0

Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185] 1-0

Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136] 0-1

Abdusattorov (UZB) [8]-Bye

So (USA) [5]-Bye

Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133] 0,5-0,5

Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188] 0,5-0,5

Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197] 1-0

Nguyen (CZE) [37]-Bye

Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165] 1-0

Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156] 0,5-0,5

Yakubboev (UZB) [28]-Bye

Liang (USA) [21]-Bye

Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149] 0,5-0,5

R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172] 1-0

Mamedov (AZE) [44]-Bye

Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204] 1-0

Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181] 1-0

Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140] 0,5-0,5

Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye

Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye

Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141] 1-0

Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180] 0,5-0,5

Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205] 1-0

Deac (ROU) [45]-Bye

Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173] 1-0

Venkataraman (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148] 0,5-0,5

Aravindh (IND) [20]-Bye

Bluebaum (GER) [29]-Bye

Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157] 0,5-0,5

Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164] 0,5-0,5

Robson (USA) [36]-Bye

Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194] 1-0

Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189] 1-0

Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132] 0,5-0,5

Giri (NED) [4]-Bye

Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye

Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131] 0,5-0,5

Hovhannisyan (ARM) [67]-Mohan (MAL) [190] 0,5-0,5

Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195] 0,5-0,5

Murzin (FID) [35]-Bye

Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64] 1-0

Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158] 1-0

Dubov (FID) [30]-Bye

Vidit (IND) [19]-Bye

Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147] 0,5-0,5

Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174] 1-0

Shankland (USA) [46]-Bye

Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206] 1-0

Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79] 0,5-0,5

Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142] 0,5-0,5

Rapport (HUN) [14]-Bye

Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye

Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139] 1-0

Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182] 0,5-0,5

Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203] 1-0

Navara (CZE) [43]-Bye

Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171] 1-0

Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150] 1-0

Sarin (IND) [22]-Bye

Esipenko (FID) [27]-Bye

Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155] 1-0

Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166] 1-0

Karthikeyan (IND) [38]-Bye

Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198] 1-0

Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187] 1-0

Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134] 1-0

Keymer (GER) [6]-Bye

Wei Yi (CHN) [7]-Bye

Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135] 0,5-0,5

Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186] 1-0*

Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199] 1-0

Saric (CRO) [39]-Bye

Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167] 1-0

Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154] 1-0

Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye

Sevian (USA) [23]-Bye

Tin (INA) [106]-Lashkin (MLD) [151] 0,5-0,5

Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170] 0,5-0,5

Christiansen (NOR) [42]-Bye

Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202] 1-0

Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183] 1-0

Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138] 1-0

Niemann (USA) [10]-Bye

Aronian (USA) [15]-Bye

Bartel (POL) [114]-Ghosh (IND) [143] 1-0

Salem (UAE) [79]-Tran (JPN) [78] 1-0

Mishra (USA) [50]-Bye

Wojtaszek (POL) [47]-Bye

Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175] 1-0

Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146] 1-0

Fedoseev (SLO) [18]-Bye

Alekseenko (AUT) [31]-Bye

Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159] 1-0

Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162] 0,5-0,5

Leko (HUN) [34]-Bye

Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194] 1-0

Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191] 1-0

Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130] 0-1

Erigaisi (IND) [2]-Bye

*Nei casi indicati con l’asterisco l’avversario del vincitore non si è presentato alla scacchiera.