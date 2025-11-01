Scacchi
Scacchi: Lorenzo Lodici comincia bene nell’esordio in World Cup 2025. 2° turno vicino
Si è chiusa da poco la prima giornata di quella lunga (quasi un mese) processione che è la World Cup di scacchi. A Goa, in India, con partite da 90 minuti a giocatore più 30 minuti aggiuntivi dalla 41a mossa e 30 secondi di incremento a ogni tratto, sono in 206 in lizza per tre posti al Torneo dei Candidati 2026. Non sono tutti immediatamente al via, ad ogni modo: ai primi 50 tocca un bye, per gli altri primo turno, quasi fosse una sorta di qualificazione occulta. Oggi e domani i minimatch da due partite a cadenza classica, lunedì l’eventuale giornata di spareggio per chi ne avrà bisogno: prima due partite a 25’+10″, poi due 10’+10″, poi due 5’+3″, poi 3’+2″ a oltranza finché uno dei due non vince. Esordio vincente per Lorenzo Lodici, unico italiano al via, che con il Nero va subito avanti nel minimatch con l’azero Read Samadov e domani potrà passare il turno anche pattando.
Passiamo chiaramente in rassegna la partita di Lodici, quella che più da vicino c’interessa. Si comincia con la scelta di una linea molto particolare del Gambetto di Donna Rifiutato, quella posizionale della variante di cambio con seguito intitolato a Samuel Reshevsky, celebre prodigio americano del periodo pre-Fischer (ma ne è stato anche contemporaneo). Col tempo si creano due schemi pari, ma differenti: con il Nero Lodici, di fatto, crea una sorta di doppia catena pedonale a7-b7-c6-d5 e f7-g6-h5, mentre Samadov di fatto ha una catena più lunga d4-e3-f2-g2-h2.
Il piano dell’azero prevede un tentativo di sfruttare l’ala di Donna, ma pian piano l’italiano riesce a rendere più offensiva la sua ala di Re e, dopo che il suo avversario inizia a disfare la struttura davanti al Re, procede a passare all’offensiva. Risultato: il Bianco perde completamente la coordinazione dei pedoni, trovandosene due isolati e deboli, mentre il Nero ha Donna e Torre incolonnati sulla colonna e, potendo dominare la situazione. Alla 40a la situazione vede Lorenzo in chiaro vantaggio in virtù dei pezzi più attivi, poi un’incauta avanzata di Re di Samadov alla 42a mossa permette a Lodici di dominare ulteriormente la scacchiera. E, alla 49a, è vittoria per l’italiano, che dunque domani può anche accontentarsi della patta per andare a sfidare Hans Moke Niemann al secondo turno.
Negli altri incontri si sono viste cose interessanti. Per interessanti non s’intende quei casi in cui alcuni giocatori, per motivi tutti da chiarire e magari indipendenti l’uno dall’altro, non si sono presentati alla scacchiera. S’intende, invece, un certo numero di partite con il coinvolgimento di giocatori particolarmente attesi. Compreso il prodigio argentino Faustino Oro, che patta con il croato Ante Brkic. Non si segnalano, comunque, ribaltoni di primo piano.
TABELLONE WORLD CUP 2025
Gukesh (IND) [1]-Bye
Nogerbek (KAZ) [128]-Raja Rithvik (IND) [129] 0,5-0,5
Gurel (TUR) [165]-Efimov (MON) [192] 1-0
F. Svane (GER) [64]-Husbands (BAR) [193] 1-0*
Sargsyan (ARM) [33]-Bye
Cori (PER) [96]-Aldiyar (KAZ) [161] 0,5-0,5
Yilmaz (TUR) [97]-Harshavardhan (IND) [160] 1-0
Bu Xiangzhi (CHN) [32]-Bye
Yu Yangyi (CHN) [17]-Bye
Lupulescu (ROU) [112]-Blohberger (AUT) [145] 0,5-0,5
Narayanan [IND) [8]-Rojas (PER) [176] 0,5-0,5
Vitiugov (ENG) [48]-Bye
Theodorou (GRE) [49]-Bye
Indjic (SRB) [80]-Schnaider (ARG) [77] 1-0
Petrov (MNE) [113]-Ghazarian (USA) [144] 1-0*
Sindarov (UZB) [16]-Bye
Mamedyarov (AZE) [9]-Bye
Kantor (HUN) [120]-Rodrigue-Lemiuex (CAN) [137] 1-0
Bacrot (FRA) [73]-Mwali (ZAM) [184] 1-0*
Grandelius (SWE) [56]-Mohamed (PLE) [201] 1-0
Oparin (USA) [41]-Bye
Dardha (BEL) [88]-Banh (VIE) [169] 1-0
Nesterov (FID) [105]-Atabayev (TKM) [152] 0,5-0,5
Harikrishna (IND) [24]-Bye
J. van Foreest (NED) [25]-Bye
Neiksans (LAT) [104]-Suleymenov (KAZ) [153] 0,5-0,5
Henriquez Villagra (CHI) [89]-Agibileg (MGL) [168] 0-1
Sarana (SRB) [40]-Bye
Martinez (MEX) [57]-Isaak (KOR) [200] 1-0
Ivic (SRB) [72]-Orozbaev (KGZ) [185] 1-0
Flores (ARG) [121]-Makhnev (KAZ) [136] 0-1
Abdusattorov (UZB) [8]-Bye
So (USA) [5]-Bye
Bogner (SUI) [124]-Stremavicius (LTU) [133] 0,5-0,5
Tari (NOR) [69]-Reja Neer (BAN) [188] 0,5-0,5
Pranav (IND) [68]-Boulrens (ALG) [197] 1-0
Nguyen (CZE) [37]-Bye
Iniyan (IND) [92]-Berdayes Ason (CUB) [165] 1-0
Huschenbeth (GER) [101]-Bellahcene (ALG) [156] 0,5-0,5
Yakubboev (UZB) [28]-Bye
Liang (USA) [21]-Bye
Warmerdam (NED) [108]-Lalith Babu (IND) [149] 0,5-0,5
R. Svane (GER) [85]-Vazquez (URU) [172] 1-0
Mamedov (AZE) [44]-Bye
Rodshtein (ISR) [53]-Qin (NZL) [204] 1-0
Sargissian (ARM) [76]-Liyanage (SRI) [181] 1-0
Ghosh (IND) [117]-Peng Xiongjian (CHN) [140] 0,5-0,5
Nepomniachtchi (FID) [12]-Bye
Le Quang Liem (VIE) [13]-Bye
Jobava (GEO) [116]-Cardoso (COL) [141] 1-0
Yuffa (ESP) [77]-Thavandiran (CAN) [180] 0,5-0,5
Xiong (USA) [52]-Li (HKG) [205] 1-0
Deac (ROU) [45]-Bye
Suleymanli (AZE) [84]-Laohawirapap (THA) [173] 1-0
Venkataraman (IND) [109]-Garcia Pantoja (COL) [148] 0,5-0,5
Aravindh (IND) [20]-Bye
Bluebaum (GER) [29]-Bye
Adly (EGY) [100]-Grigoryan (ARM) [157] 0,5-0,5
Zemlyanskii (FID) [93]-Pantsulaia (GEO) [164] 0,5-0,5
Robson (USA) [36]-Bye
Donchenko (GER) [61]-Kigigha (NIG) [194] 1-0
Anton Guijarro (ESP) [68]-Silva (ANG) [189] 1-0
Can (TUR) [125]-Maksimovic (BIH) [132] 0,5-0,5
Giri (NED) [4]-Bye
Praggnanandhaa (IND) [3]-Bye
Subelj (SLO) [26]-Kuybokarov (AUS) [131] 0,5-0,5
Hovhannisyan (ARM) [67]-Mohan (MAL) [190] 0,5-0,5
Sadhwani (IND) [62]-Barrish (RSA) [195] 0,5-0,5
Murzin (FID) [35]-Bye
Meier (URU) [95]-Saha (IND) [64] 1-0
Bai Jinshi (CHN) [99]-Fawzy (EGY) [158] 1-0
Dubov (FID) [30]-Bye
Vidit (IND) [19]-Bye
Brkic (CRO) [110]-Oro (ARG) [147] 0,5-0,5
Ivanchuk (UKR) [83]-Fahad (BAN) [174] 1-0
Shankland (USA) [46]-Bye
Erdogmus (TUR) [51]-Abugenda (LBA) [206] 1-0
Mendonca (IND) [78]-Shixu Wang (CHN) [79] 0,5-0,5
Supi (BRA) [115]-Radamantys Galaviz (MEX) [142] 0,5-0,5
Rapport (HUN) [14]-Bye
Vachier-Lagrave (FRA) [11]-Bye
Ganguly (IND) [118]-Ahmadzada (AZE) [139] 1-0
Martirosyan (ARM) [75]-Duta (INA) [182] 0,5-0,5
Artemiev (FID) [54]-Ndahangwapo (NAM) [203] 1-0
Navara (CZE) [43]-Bye
Grebnev (FID) [86]-Quizon (PHI) [171] 1-0
Kourkoulos-Arditis (GRE) [107]-Deshmukh (IND) [150] 1-0
Sarin (IND) [22]-Bye
Esipenko (FID) [27]-Bye
Abasov (AZE) [102]-Suyarov (UZB) [155] 1-0
Idani (IRI) [91]-Cori Quispe (MEX) [166] 1-0
Karthikeyan (IND) [38]-Bye
Kollars (GER) [59]-Salih (EGY) [198] 1-0
Pranesh (IND) [70]-Akhmedinov (KAZ) [187] 1-0
Kovalev (FID) [123]-Velten (FRA) [134] 1-0
Keymer (GER) [6]-Bye
Wei Yi (CHN) [7]-Bye
Piorun (POL) [122]-Lobanov (FID) [135] 0,5-0,5
Amin (EGY) [71]-Mandizha (ZIM) [186] 1-0*
Gledura (HUN) [58]-Amdouni (TUN) [199] 1-0
Saric (CRO) [39]-Bye
Daneshvar (IRI) [90]-Salinas Herrera (CHI) [167] 1-0
Motylev (ROU) [103]-Avila Pavas (COL) [154] 1-0
Maghsoodloo (IRI) [26]-Bye
Sevian (USA) [23]-Bye
Tin (INA) [106]-Lashkin (MLD) [151] 0,5-0,5
Najer (FID) [87]-Rakotomaharo (MAD) [170] 0,5-0,5
Christiansen (NOR) [42]-Bye
Adams (ENG) [55]-Alrehaili (KSA) [202] 1-0
Cheparinov (BUL) [74]-Cordoba Roa (COL) [183] 1-0
Lodici (ITA) [119]-Samadov (AZE) [138] 1-0
Niemann (USA) [10]-Bye
Aronian (USA) [15]-Bye
Bartel (POL) [114]-Ghosh (IND) [143] 1-0
Salem (UAE) [79]-Tran (JPN) [78] 1-0
Mishra (USA) [50]-Bye
Wojtaszek (POL) [47]-Bye
Lagarde (FRA) [82]-Amartuvshin (MGL) [175] 1-0
Fier (BRA) [111]-Parligras (ROU) [146] 1-0
Fedoseev (SLO) [18]-Bye
Alekseenko (AUT) [31]-Bye
Woodward (USA) [98]-Gusain (IND) [159] 1-0
Cheng (AUS) [95]-Jagadeesh (SIN) [162] 0,5-0,5
Leko (HUN) [34]-Bye
Vokhidov (UZB) [63]-Ilkhomi (TJK) [194] 1-0
Chigaev (ESP) [66]-Elbilia (MOR) [191] 1-0
Mekhitarian (BRA) [127]-Petrov (BUL) [130] 0-1
Erigaisi (IND) [2]-Bye
*Nei casi indicati con l’asterisco l’avversario del vincitore non si è presentato alla scacchiera.