Scacchi: Lodici-Sevian, ancora patta in World Cup 2025. Si va agli spareggi per gli ottavi

Si conclude senza vincitori né vinti la parte a cadenza classica del match di 4° turno (sedicesimi di finale) tra Lorenzo Lodici e Samuel Sevian. L’italiano e l’americano, infatti, dopo la patta di ieri, si dividono equamente il punto anche oggi a Goa, in India, e rinviano a domani la decisione su chi andrà agli ottavi di finale di World Cup 2025.

Ricordiamo le regole per tali spareggi: prima due partite a 15′ a testa più 10 secondi di incremento, in caso di parità altre due da 10’+10″, in caso di ulteriore parità due da 5’+3″, in caso di altra parità due da 3’+2″ e infine, in caso di persistente parità, Armageddon con una specie di “asta” sul tempo a disposizione del Nero e il possessore del Bianco che in ogni caso ha 4’+2″ a disposizione. Nell’Armageddon il Bianco vince solo se porta a casa la partita, il Nero vince anche se patta.

La scelta di Lodici è di puntare sulla Partita Italiana, e in particolare fino all’ottava mossa si entra in sentieri molto ben conosciuti. Fin da subito la posizione, pur interessante per come si forma, non sembra invitare l’uno o l’altro a darsi reale battaglia, quasi come se i due avessero già capito di non potersi battere a vicenda, perlomeno non a cadenza classica.

Nei fatti il solo rischio corso da Sevian è alla 14a mossa, quando Lodici potrebbe prendere vantaggio con una cattura di pedone invece che di Donna, ma l’errore non c’è e si prosegue con la liquidazione pressoché totale dei pezzi, a parte le Donne, lo scacco perpetuo e la patta dopo 32 mosse.