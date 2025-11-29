Scacchi: Francesco Bettalli solo in testa ai Campionati Italiani. Domani al via donne e Under 20

C’è un leader solitario al comando dei Campionati Italiani Assoluti di scacchi in corso di svolgimento a Spilimbergo. Si tratta di Francesco Bettalli, che approfitta di una brillante vittoria su Vittorio Cinà per balzare in testa con 2,5/3 e godersi una situazione in cui guarda dall’alto alcuni big del panorama scacchistico italiano.

La Bettalli-Cinà, fondamentalmente, si decide (quasi) già in apertura quando il siciliano cerca di giocare attivamente sulla Partita Viennese (1. e4 e5 2. Cc3, quando il Cavallo sviluppato è l’altro rispetto all’usuale 2. Cf3), ma in realtà finisce per trovarsi in svantaggio fin dalla settima mossa. E, dopo una posizione fattasi estremamente caotica, Bettalli riesce a risolvere una buona parte delle complicazioni, costringendo l’avversario all’abbandono dopo 25 mosse.

Resta vicino anche Sabino Brunello, a mezzo punto dal leader dopo aver battuto Claudio Paduano, anche se in una partita dai tre volti. Il primo mostra Brunello sfruttare la scarsità di tempo di Paduano fin dalle fasi successive all’apertura, il secondo vede il bresciano giocarsi malissimo l’approdo alla 40a mossa (cioè ai 30′ supplementari + 30″ di incremento a tratto) fino a un complicato finale di Torre e Alfiere con tre pedoni a testa nel quale l’ultimo a sbagliare è Paduano, costretto ad abbandonare alla 70a mossa.

E resta a mezzo punto anche Luca Moroni, che con la Spagnola vince su Andrea Favaloro perché questi, con pochi secondi sull’orologio già alla 28a mossa, non si avvede di star semplicemente perdendo la qualità con 28… De8, che nel giro di pochi tratti semplicemente perde un pezzo netto.

Vittoria utile anche per Edoardo Di Benedetto su Alberto Barp, che nel mediogioco non vede una finezza tattica che il laziale riesce prontamente a sfruttare per, alla lunga, dare via libera a un pericoloso pedone passato sulla colonna a. Contemporaneamente, quello c del Nero viene fondamentalmente neutralizzato senza compenso (e nella posizione finale ci sono già due pedoni di vantaggio per il Bianco, oltretutto).

Finisce invece patta tra Gabriele Lumachi e Valerio Carnicelli, il quale si difende, per usare una metafora non esattamente scacchistica, con le unghie e con i denti da un violento attacco sul lato di Re da parte del giocatore originario di Bovezzo, con il Bianco. Ne risulta un complesso finale di Donna, Alfieri e tre pedoni per parte, in cui il Bianco non riesce a sfondare contro una sorta di corazza difensiva del Nero e, dopo 86 mosse di lotta davvero molto dura e il cui interesse può senz’altro essere anche didattico, la patta viene siglata. Riposa Carlos Garcia Palermo, a causa del fatto che si è rimasti in 11 dopo il lutto che ha portato Michele Godena ad abbandonare la competizione.

Domani al via anche i tornei femminile e Under 20. Nel primo caso, le partecipanti sono Marina Brunello, Elisa Cassi, Camelia Ciobanu, Valeria Martinelli, Kamilla Rubinshtein, Giulia Sara, Lara Scagliarini, Greta Viti, Olga Zimina, Enrica Zito. Nel secondo troviamo Joshuaede Cappelletto, Niccolò Casadio, Lorenzo Fava, Luca Giordani, Nicolas Perossa, Pasquale Romagno, Leo Titze, Gabriel Urbani e Leonardo Vincenti.

Classifica dopo 3 turni:

1 Bettalli 2,5

2 Moroni, Brunello 2

4 Carnicelli, Lumachi, Favaloro, Di Benedetto 1,5

8 Garcia Palermo, Barp 1

10 Cinà 0,5

11 Paduano 0

4° turno

Favaloro-Cinà

Barp-Bettalli

Carnicelli-Di Benedetto

Paduano-Garcia Palermo

Moroni-Brunello

Riposa: Lumachi