Scacchi: anche Magnus Carlsen ai Mondiali rapid e blitz di Doha. Lorenzo Lodici tra gli azzurri al via

La FIDE ha ricevuto comunicazione del fatto che Magnus Carlsen parteciperà ai Mondiali rapid e blitz di scacchi che, dal 26 al 30 dicembre, si terranno a Doha, in Qatar, a 9 anni dalla prima volta in cui ivi ebbero luogo. Dopo le tantissime polemiche dello scorso anno, il norvegese che da quasi 15 anni è numero 1 del mondo si ripresenta con le carte in regola per trovare un’altra delle doppiette che lo hanno caratterizzato.

Queste le parole a mezzo social (X, ex Twitter) di Carlsen: “9 anni fa ho lasciato i Mondiali rapid e blitz di Doha con due near misses (vittorie mancate di pochissimo, N.d.R.) e alcuni momenti di rabbia diventati virali. Quest’anno spero di migliorare sulla prima cosa, ma prometto di offrire altri momenti sulla seconda. Inoltre, mi impegnerò profondamente in palestra per stare dentro jeans più stretti dell’ultima volta“.

Il riferimento è alla polemica dei jeans dell’anno scorso a New York, quando Carlsen fu richiamato per presunta violazione del dress code indossando jeans; ne uscì una polemica di estrema durezza che sembrò portare al punto di rottura, poi rientrato con la disputa dei Mondiali blitz e un altro caso limite: il titolo diviso a metà con Ian Nepomniachtchi. Chissà se le parti, nel frattempo, si sono riavvicinate: certo è che il prestigio di avere il numero 1, e che numero 1, non può restare inosservato.

Ci saranno anche quattro partecipanti per l’Italia, due nel torneo Open e due in quello femminile. Nell’Open rivedremo Lorenzo Lodici, che tanto ha fatto sognare gli scacchi azzurri durante i primi quattro turni della World Cup con gli scalpi di Niemann e Adams. Con queste due sfide, e anche con l’incredibile spareggio (poi perso all’Armageddon) contro Sevian, Lodici si è guadagnato il rispetto di una larga fetta del mondo scacchistico, che ne ha adottato sia la forza di gioco che il mix di misura e compostezza emerso nelle tante interviste rilasciate a Goa. Insieme a lui anche il Maestro Internazionale Nicola Altini, trentenne di Martina Franca, dottore di ricerca in Ingegneria elettrica e dell’informazione al Politecnico di Bari, dov’è diventato ricercatore ad aprile 2023. Quest’anno si è imposto nel campionato italiano rapid a Parma; tra le partite notevoli ne vanta una vinta sul francese Maxime Vachier-Lagrave a Civitanova nel 2015.

In campo femminile, invece, una rappresentante è Aleksandra Dimitrijevic, che negli ultimi anni è stata nota più nel ruolo di arbitra internazionale, e che fa base a Venezia. L’altra è Alexandra Shvedova, 17 anni, origini russe, ma in gara per l’Italia negli eventi internazionali dal 2023 con diversi risultati molto rilevanti nelle categorie giovanili.

Il format dei Mondiali rapid è il seguente: dal 26 al 28 dicembre 13 turni per la sezione Open con tempo di riflessione a 15’+10″ di incremento a mossa per giocatore. Stesso discorso, ma con 11 turni, per la sezione femminile. I Mondiali blitz, invece, si giocano il 29 e 30 dicembre. Tempo di riflessione: 3’+2″. Nell’Open si giocano 19 turni seguiti, per i migliori quattro, da semifinali e finale (questi con minimatch al meglio delle 4 partite). Per le donne i turni prima del minitabellone a eliminazione diretta sono 15.