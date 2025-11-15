Sarà Sinner-Alcaraz in finale a Torino? In doppio Bolelli/Vavassori vogliono sognare

Le ATP Finals 2025 sono arrivate al loro penultimo atto, ma forse a Torino si pensa già alla possibilità di vedere domenica alla sfida che tutto il mondo del tennis aspetta. La chiusura perfetta della stagione, quella che metterebbe di fronte Jannik Sinner e Carlos Alcaraz per la contesa del titolo. Ci sono, però, soprattutto due persone che non sono d’accordo e sono Alex de Minaur e Felix Auger-Aliassime, che proveranno a sovvertire il pronostico.

L’impresa più complicata è certamente quella dell’australiano, anche perchè in dodici incontri contro Sinner non è mai riuscito a vincere. Un dominio finora assoluto quello di Jannik contro De Minaur, che sembra non avere proprio le armi tattiche per avere la meglio dell’azzurro. Inoltre bisogna ricordare che Sinner è imbattuto da ventinove match sul cemento indoor (non perde dal 2023) e soprattutto non ha ancora concesso un set dal torneo di Vienna. Numeri straordinari per Sinner, che ha messo nel mirino la terza finale consecutiva alle Finals, con l’obiettivo di bissare il titolo della passata stagione.

In serata tocca, invece, a Carlos Alcaraz, che se la vedrà con Felix Auger-Aliassime. Lo spagnolo ha centrato già il primo obiettivo, quello di chiudere l’anno da numero uno del mondo, ed ora ha nel mirino il secondo, quello di conquistare la sua prima finale alle Finals. Dall’altra parte, però, si trova uno dei giocatori più in forma del momento, probabilmente il più forte attualmente indoor dietro a Sinner e allo stesso Alcaraz. Auger-Aliassime è reduce da una splendida vittoria contro Zverev nella sfida decisiva del girone ed ora sogno il colpo contro lo spagnolo, che è in vantaggio 4-3 nei precedenti. Curiosità vuole che le prime tre sfide sono state vinte da Auger-Aliassime, mentre le successive quattro tutte da Alcaraz.

Non c’è solo il torneo di singolare, ma domani è tempo di semifinali anche per quello di doppio e l’attesa per il pubblico italiano è tutta per Simone Bolelli e Andrea Vavassori, che sognano di diventare la prima coppia azzurra a raggiungere la finale alle Finals. Per farlo dovranno battere la forte coppia composta dal finlandese Heliovaara e il britannico Patten. In serata invece derby britannico di altissimo livello tra Cash/Glasspool e Salisbury/Skupski.