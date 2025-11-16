San Giovanni fa il colpaccio nella sfida salvezza a Perugia: Piovesan illumina il Pala Barton

Perugia cade in casa contro la Omag-MT San Giovanni in Marignano, che passa 1-3 al Pala Barton e conquista tre punti pesantissimi nella corsa salvezza. Le umbre partono male e faticano a trovare continuità nelle fasi calde, mentre le romagnole mostrano maggiore ordine e lucidità, trascinate da un’ispiratissima Anna Piovesan, premiata MVP. La squadra romagnola nonostante la vittoria non lascia l’ultimo posto in classifica ma si riporta a -3 dalla zona salvezza che resta nel mirino.

Il primo set è equilibrato fino al 18-21, poi San Giovanni accelera sfruttando i colpi di Kochurina e la solidità di Piovesan, chiudendo 22-25. Perugia tenta di reagire nel secondo parziale, con Perinelli e Gardini a guidare la spinta offensiva (rispettivamente 10 e 17 punti a fine gara), ma nel momento decisivo la Omag torna avanti con precisione in contrattacco e si impone ancora 23-25.

La squadra di Giovi rientra in partita nel terzo set: Perinelli sale di tono in attacco (57% di efficienza), Gardini trova continuità e Perugia chiude 25-20 grazie anche a un’incisiva fase break. Ma la rimonta resta incompiuta. Nel quarto set Piovesan continua a essere un fattore sia in ricezione sia in attacco (22 punti totali, 51% di perfetta), mentre Nardo e Kochurina aggiungono peso offensivo, spingendo le ospiti verso il 21-25 finale.

San Giovanni costruisce il successo sulla qualità della sua seconda linea — ottima la prova del libero Tellone — e su una distribuzione ordinata di Straube, capace di alternare con intelligenza le sue attaccanti. Perugia, invece, si appoggia soprattutto al trio Perinelli–Gardini–Markovic (20 punti), ma paga un numero alto di errori nei momenti chiave e scarsa efficienza nei finali di set.