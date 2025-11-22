Salto con gli sci, Tschofenig vince gara-1 a Lillehammer. Tripletta austriaca, Italia nelle retrovie

L’Austria comincia col botto la stagione olimpica che culminerà con i Giochi di Milano Cortina 2026 e fa tripletta in gara-1 sul trampolino grande di Lillehammer nel primo atto della Coppa del Mondo maschile 2025-2026 di salto con gli sci. Si riparte in pratica sulla scia dello scorso inverno, infatti il podio di oggi ricalca perfettamente la classifica generale della passata edizione del circuito maggiore.

Daniel Tschofenig, protagonista assoluto della stagione 2024-2025 con la conquista della Tournée dei Quattro Trampolini e della Sfera di Cristallo, si è imposto sul Large Hill norvegese ottenendo il nono successo individuale della carriera in Coppa del Mondo e lanciando un segnale importante al resto della concorrenza in vista dell’appuntamento a cinque cerchi.

Il 23enne di Innsbruck è risalito dal quarto al primo posto grazie al miglior punteggio della seconda serie, precedendo di 4.3 e 5.2 punti i connazionali Jan Hoerl e Stefan Kraft. Quarta piazza per lo sloveno Domen Prevc a 6.7 punti dalla vetta, subito davanti al giapponese Ryoyu Kobayashi che si è attestato in quinta posizione con un gap di 7.4 punti dal vincitore.

Fuori dalla zona punti gli italiani, con Giovanni Bresadola che non è riuscito a confermare l’exploit della qualificazione (20° anche grazie a condizioni meteo favorevoli) chiudendo la prima serie di gara al 47° posto. Niente da fare infine per Alex Insam e Francesco Cecon, esclusi dalla competizione odierna non avendo superato il taglio in 57ma e 61ma piazza.