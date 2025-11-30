Salto con gli sci, Nika Prevc torna a vincere in gara-2 a Falun. Sieff a ridosso della top10

Nika Prevc interrompe il filotto vincente di Nozomi Maruyama e trionfa sul trampolino grande di Falun in occasione della seconda tappa stagionale della Coppa del Mondo femminile 2025-2026 di salto con gli sci. La fenomenale slovena, detentrice della Sfera di Cristallo, ha conquistato il 23° successo individuale della carriera nel circuito maggiore portandosi così a -1 dal fratello maggiore Peter.

La ventenne nativa di Kranj, reduce da due podi consecutivi tra gara-2 a Lillehammer e la prima competizione sul trampolino piccolo di Falun, è salita di colpi sul Large Hill svedese realizzando il miglior punteggio in entrambe le serie e lanciando un messaggio importante al resto della concorrenza in ottica classifica generale di Coppa del Mondo.

Nika Prevc ha vinto con un margine di 7.9 punti sulla giapponese Maruyama, che conserva comunque saldamente il pettorale giallo grazie alle tre affermazioni nelle prime tre gare della stagione, mentre il podio è stato completato in terza piazza dalla norvegese Eirin Maria Kvandal con un distacco di 17.9 punti dalla vetta. Prestazione incoraggiante e buon quarto posto a soli 5.9 punti dalla top3 per la leggenda nipponica Sara Takanashi, precedendo la tedesca Agnes Reisch e l’austriaca Lisa Eder.

Buone notizie per l’Italia, che archivia il miglior piazzamento stagionale dell’intero settore salto grazie alla tredicesima posizione di Annika Sieff (undicesima dopo la prima serie) e può sorridere anche per il secondo ingresso consecutivo in zona punti di Martina Zanitzer, capace di attestarsi al 29° posto due giorni dopo l’exploit (20ma) sul trampolino piccolo.