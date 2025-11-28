Salto con gli sci, Maruyama colpisce ancora a Falun. Martina Zanitzer, miglior gara in carriera

Nozomi Maruyama colpisce ancora. Sua la gara dal trampolino normale in quel di Falun valida per la Coppa del Mondo di salto con gli sci femminile 2025-2026. Per adesso è 3/3 della giapponese, che ha compiuto miglioramenti ben al di là di qualsiasi attesa per dominare questo inizio d’annata. All’atto pratico 94 e 91 metri sull’HS95 svedese per lei, con 115.2 e 114.4 in due serie vinte in modo diverso (nettamente la prima, che poi è stata una qualificazione allargata visto che quella vera è stata cancellata, più di tranquillità la seconda). Il totale è di 229.6.

Seconda posizione per Nika Prevc: la slovena recupera tre posizioni rispetto alla prima serie, è seconda in quella successiva e, in questa, fa capire sempre di più come l’aver steccato gara-1 corrisponda più a un episodio che ad altro. 211.1 per lei, che guadagna 1.8 punti su Lisa Eder, l’austriaca che era seconda dopo la fase iniziale della gara. Quarta a 207 la norvegese Anna Odine Stroem e quinta a 199.2 l’altra slovena Nika Vodan (ex Kriznar), che si toglie lo sfizio di saltare più in là di tutte nella seconda serie con 96.5 metri, oltre l’HS, il che la porta a 199.2.

Ancora Norvegia in sesta posizione con il 197.3 di Heidi Dyhre Traaserud, cui seguono il 7° e 8° posto di Katharina Schmid e Agnes Reisch in quota Germania, rispettivamente a 194.3 e a 188.9. Per la giapponese Sara Takanashi c’è il nono posto a quota 187.3, poi è ben più distanziata la decima, la polacca Anna Twardosz, a quota 181.7 (e, anzi, qui si può ben sorridere in casa polacca, considerato che al femminile le cose non sono mai state sviluppate allo stesso livello delle controparti maschili).

In casa Italia sorride Martina Zanitzer, che centra il miglior risultato della carriera con il 20° posto a quota 168.8. Un progresso di bel livello per la ventenne friulana, che si mette dietro qualche nome importante oggi in difficoltà. 25° posto per Annika Sieff a quota 164.5, mentre resta fuori dalla seconda serie Jessica Malsiner, 50a a 70.3 nel novero delle 64 che hanno preso il via (e tra cui sono rimaste fuori figure di spicco, su tutte Silje Opseth).