Salto con gli sci
Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka. Il trampolino finnico incute timore…
La terza tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci andrà in scena sabato 29 e domenica 30 novembre. Gli atleti si sfideranno a Ruka, stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo (Finlandia). Si parla di quella che è diventata una “grande classica” del calendario.
L’impianto è però particolarmente temuto da tutti gli atleti a causa delle sue criticità. In primis le dimensioni, particolarmente imponenti, ma soprattutto a causa dell’imprevedibile comportamento del vento. Il trampolino è di difficile lettura e, di tanto in tanto, si generano vuoti d’aria. Se un saltatore ha la sfortuna di incappare in uno di essi mentre è in volo, deve mantenere il sangue freddo per gestirlo.
Indubbiamente, il Rukatunturi – questo il nome del trampolino grande su cui si cimenteranno i saltatori nei prossimi giorni – è uno dei contesti più difficili e pericolosi che si possano incontrare nell’arco dell’inverno. Non a caso, vi saltano solo gli uomini. La Fis preferisce evitare il rischio con il settore femminile, impegnato in contemporanea a Falun.
SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO
TAPPA N°3
Luogo: Ruka (Finlandia)
Impianto: Rukatunturi (HS142)
Competizioni ospitate: 36
Prima gara: 7 dicembre 1996
Ultima gara: 1 dicembre 2024
VINCITORI ULTIMI 10 ANNI
2016 – PREVC Domen (SLO)
2016 – FREUND Severin (GER)
2017 – DAMJAN Jernej (SLO)
2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2019 – TANDE Daniel-Andre (NOR)
2020 – EISENBICHLER Markus (GER)
2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)
2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)
2021 – LANISEK Anze (SLO)
2022 – LANISEK Anze (SLO)
2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR) {Ex Aequo}
2022 – KRAFT Stefan (AUT) {Ex Aequo}
2023 – KRAFT Stefan (AUT)
2023 – KRAFT Stefan (AUT)
2024 – PASCHKE Pius (GER)
2024 – WELLINGER Andreas (GER)
UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO
6 (3-2-1) – KRAFT Stefan [AUT]
6 (3-1-2) – AMMANN Simon [SUI]
4 (2-1-1) – LANISEK Anze [SLO]
4 (1-1-2) – WELLINGER Andreas [GER]
3 (3-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]
3 (0-1-2) – ZYLA Piotr [POL]
2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]
2 (1-1-0) – PASCHKE Pius [GER]
2 (0-2-0) – HÖRL Jan [AUT]
2 (0-1-1) – STOCH Kamil [POL]
2 (0-1-1) – GEIGER Karl [GER]
2 (0-0-2) – KUBACKI Dawid [POL]
1 (1-0-0) – PREVC Domen [SLO]
1 (0-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]
1 (0-1-0) – ASCHENWALD Philipp [AUT]
1 (0-0-1) – FETTNER Manuel [AUT]
1 (0-0-1) – NAKAMURA Naoki [JPN]
PODI SUDDIVISI PER NAZIONE
25 (8-9-8) – AUSTRIA
21 (5-8-8) – GERMANIA
12 (7-1-4) – SLOVENIA
11 (5-4-2) – NORVEGIA
10 (5-2-3) – GIAPPONE
10 (4-3-3) – FINLANDIA
10 (0-5-5) – POLONIA
6 (3-1-2) – SVIZZERA
2 (1-0-1) – REP.CECA
1 (0-1-0) – RUSSIA
PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’
BRESADOLA Giovanni
Qualificazioni superate: 8 su 8
Ingressi in zona punti: 4
Miglior risultato: 11° il 26 novembre 2022
INSAM Alex
Qualificazioni superate: 8 su 12
Ingressi in zona punti: 1
Miglior risultato: 28° il 25 novembre 2023
CECON Francesco
Qualificazioni superate 5 su 6
Ingressi in zona punti: nessuno
Miglior risultato: 35° il 25 novembre 2023