Salto con gli sci, la Coppa del Mondo maschile di scena a Ruka. Il trampolino finnico incute timore…

La terza tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci andrà in scena sabato 29 e domenica 30 novembre. Gli atleti si sfideranno a Ruka, stazione sciistica situata nei pressi della città di Kuusamo (Finlandia). Si parla di quella che è diventata una “grande classica” del calendario.

L’impianto è però particolarmente temuto da tutti gli atleti a causa delle sue criticità. In primis le dimensioni, particolarmente imponenti, ma soprattutto a causa dell’imprevedibile comportamento del vento. Il trampolino è di difficile lettura e, di tanto in tanto, si generano vuoti d’aria. Se un saltatore ha la sfortuna di incappare in uno di essi mentre è in volo, deve mantenere il sangue freddo per gestirlo.

Indubbiamente, il Rukatunturi – questo il nome del trampolino grande su cui si cimenteranno i saltatori nei prossimi giorni – è uno dei contesti più difficili e pericolosi che si possano incontrare nell’arco dell’inverno. Non a caso, vi saltano solo gli uomini. La Fis preferisce evitare il rischio con il settore femminile, impegnato in contemporanea a Falun.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°3

Luogo: Ruka (Finlandia)

Impianto: Rukatunturi (HS142)

Competizioni ospitate: 36

Prima gara: 7 dicembre 1996

Ultima gara: 1 dicembre 2024

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2016 – PREVC Domen (SLO)

2016 – FREUND Severin (GER)

2017 – DAMJAN Jernej (SLO)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – TANDE Daniel-Andre (NOR)

2020 – EISENBICHLER Markus (GER)

2020 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2021 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – LANISEK Anze (SLO)

2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR) {Ex Aequo}

2022 – KRAFT Stefan (AUT) {Ex Aequo}

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2023 – KRAFT Stefan (AUT)

2024 – PASCHKE Pius (GER)

2024 – WELLINGER Andreas (GER)

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

6 (3-2-1) – KRAFT Stefan [AUT]

6 (3-1-2) – AMMANN Simon [SUI]

4 (2-1-1) – LANISEK Anze [SLO]

4 (1-1-2) – WELLINGER Andreas [GER]

3 (3-0-0) – KOBAYASHI Ryoyu [JPN]

3 (0-1-2) – ZYLA Piotr [POL]

2 (2-0-0) – GRANERUD Halvor Egner [NOR]

2 (1-1-0) – PASCHKE Pius [GER]

2 (0-2-0) – HÖRL Jan [AUT]

2 (0-1-1) – STOCH Kamil [POL]

2 (0-1-1) – GEIGER Karl [GER]

2 (0-0-2) – KUBACKI Dawid [POL]

1 (1-0-0) – PREVC Domen [SLO]

1 (0-1-0) – FORFANG Johann Andre [NOR]

1 (0-1-0) – ASCHENWALD Philipp [AUT]

1 (0-0-1) – FETTNER Manuel [AUT]

1 (0-0-1) – NAKAMURA Naoki [JPN]

PODI SUDDIVISI PER NAZIONE

25 (8-9-8) – AUSTRIA

21 (5-8-8) – GERMANIA

12 (7-1-4) – SLOVENIA

11 (5-4-2) – NORVEGIA

10 (5-2-3) – GIAPPONE

10 (4-3-3) – FINLANDIA

10 (0-5-5) – POLONIA

6 (3-1-2) – SVIZZERA

2 (1-0-1) – REP.CECA

1 (0-1-0) – RUSSIA

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni superate: 8 su 8

Ingressi in zona punti: 4

Miglior risultato: 11° il 26 novembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni superate: 8 su 12

Ingressi in zona punti: 1

Miglior risultato: 28° il 25 novembre 2023

CECON Francesco

Qualificazioni superate 5 su 6

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35° il 25 novembre 2023