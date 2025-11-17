Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per l’esordio in Coppa del Mondo: 6 azzurri a Lillehammer

L’Italia si appresta ad affrontare la prima tappa di Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci, in programma a Lillehammer, in Norvegia, nella quale saranno protagonisti sei azzurri, convocati per l’occasione dal direttore tecnico Ivo Pertile.

Il programma si aprirà venerdì 21 con la gara mista a squadre, mentre sabato 22 e domenica 23 andrà in scena una doppia prova individuale, sia per gli uomini che per le donne: tutte le specialità si terranno da trampolino HS140 della località norvegese.

L’Italia sarà rappresentata da sei atleti, equamente suddivisi tra uomini e donne: saranno in gara a Lillehammer, infatti, Annika Sieff, Jessica Malsiner, Martina Zanitzer, Giovanni Bresadola, Alex Insam, e Francesco Cecon. Gli azzurri si sposteranno poi a Falun (Svezia) e, successivamente, a Ruka (Finlandia).