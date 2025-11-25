Salto con gli sci, i convocati dell’Italia per Falun: confermato il sestetto di Lillehammer

Dopo le gare inaugurali di Lillehammer, la Coppa del Mondo 2025-2026 di salto con gli sci non si ferma e si trasferisce subito in Svezia per la seconda tappa della stagione olimpica. Appuntamento a Falun dal 25 al 30 novembre per un’importante prova generale in vista dei Campionati Mondiali 2027, che si disputeranno proprio sui trampolini della località scandinava.

Per entrambi i settori (femminile e maschile) sono previste due competizioni individuali, di cui una sul trampolino piccolo ed una sul grande. Si comincerà con gli uomini, protagonisti di un back-to-back tra oggi e domani prima di spostarsi a Ruka per le gare del weekend, mentre da venerdì 28 a domenica 30 novembre toccherà alle donne gareggiare in quel di Falun.

L’Italia si presenterà al via delle gare in programma questa settimana con gli stessi atleti presenti a Lillehammer. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha confermato infatti la convocazione di Giovanni Bresadola, Alex Insam e Francesco Cecon in campo maschile e di Annika Sieff (unica azzurra capace sin qui di entrare in zona punti), Jessica Malsiner e Martina Zanitzer al femminile.