Salto con gli sci, Coppa del Mondo Falun 2025. Tappa infrasettimanale, evento pre-Mondiale 2027!

La seconda tappa della Coppa del Mondo maschile 2025-26 di salto con gli sci avrà luogo martedì 25 e mercoledì 26 novembre a Falun (Svezia). Si gareggia, dunque, in un contesto infrasettimanale. Per di più, non si tratta di un appuntamento banale. Difatti, la località svedese è deputata a ospitare i Mondiali 2027.

Questo significa che le competizioni della settimana corrente saranno la “prova generale” della manifestazione iridata. La Fis ha deciso di effettuare la dress rehearsal già a novembre per una ragione legata al settore femminile. Le donne non salteranno sull’infido Rukatunturi, dove viceversa gli uomini saranno protagonisti nell’imminente weekend.

Dunque, allo scopo di non lasciare scoperto un fine settimana, si è applicato un ragionamento flessibile. La tappa pre-Mondiale viene allungata, con i maschi a competere anticipatamente rispetto alle donne. Va sottolineato come l’impegno sia poliedrico, poiché ci saranno due gare, la prima su trampolino piccolo e la seconda su trampolino grande, in maniera tale da testare entrambi gli impianti.

SALTO MASCHILE – COPPA DEL MONDO

TAPPA N°2

Luogo: Falun (Svezia)

Impianto (NH): Lugnet (HS105)

Competizioni ospitate (NH): 10

Prima gara (NH): 15 febbraio 1954

Ultima gara (NH): 21 febbraio 2015

Impianto (LH): Lugnet (HS134)

Competizioni ospitate (LH): 16

Prima gara (LH): 23 febbraio 1974

Ultima gara (LH): 26 febbraio 2015

NORMAL HILL – MONDIALI 2015

1. VELTA Rune (NOR)

2. FREUND Severin (GER)

3. KRAFT Stefan (AUT)

37. BRESADOLA Davide (ITA)

LARGE HILL – MONDIALI 2015

1. FREUND Severin (GER)

2. SCHLIERENZAUER Gregor (AUT)

3. VELTA Rune (NOR)

4. PREVC Peter (SLO)

5. KRAFT Stefan (AUT)

6. BARDAL Anders (NOR)

7. FANNEMEL Anders (NOR)

Nessun italiano in attività ha precedenti a Falun. D’altronde, non si gareggia su questi trampolini dai succitati Mondiali del 2015, quando saltarono il fratello maggiore di Giovanni Bresadola e il fratello maggiore di Francesco Cecon (nonchè la sorella maggiore di Alex Insam)!