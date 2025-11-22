Salto con gli sci: a Nozomi Maruyama la prima femminile di Lillehammer. Annika Sieff a metà classifica

Prima vittoria in Coppa del Mondo alla prima gara stagionale per Nozomi Maruyama. La giapponese domina, nel modo più assoluto, la competizione d’apertura del salto con gli sci per la stagione 2025-2026. Nettissimi i 285.5 punti realizzati con i due salti effettuati, tra i 133.5 metri della prima serie, i 130.5 della seconda e i rispettivi punteggi di 150.7 e 134.8. Una performance, la sua, rilevante anche perché con il passare del tempo si è visto un peggioramento delle già precarie condizioni meteo, tale da interrompere più volte la seconda serie e farne anche temere un annullamento, viste le condizioni di vento.

Seconda posizione per la canadese Abigail Strate, l’altra protagonista di spicco della giornata, che chiude a 259.7 e può permettersi una seconda serie di minor impatto rispetto alla prima riuscendo a restare comunque sul podio. Al terzo posto, dopo una lotta piuttosto vibrante rispetto all’esito della prima serie, ci va l’austriaca Lisa Eder, che infila il secondo miglior salto della seconda serie sia per distanza (125.5 metri) che per punti (124.7), arrivando a 124.7. Beffate Anna Odine Stroem (252.4) e Heidi Dyhre Traaserud (246.9).

Top ten anche per la tedesca Katarina Schmid, che chiude a quota 244.9 davanti alla terza delle norvegesi odierne, Eirin Maria Kvandal, a 242.1. Ottava la giapponese Yuki Ito a 241.8 (con annesso terzo posto gettato via a causa di un brutto secondo salto, ma vale sempre il discorso delle condizioni). Dietro di lei la slovena Nika Vodan (che è Nika Kriznar, la quale ha nel frattempo cambiato cognome per il matrimonio con l’ex saltatore Aljaz Vodan) a quota 239.4, poi completa la top ten l’altra nipponica Ringo Miyajima a 238.5. Finisce l’imbattibilità di Nika Prevc, che finisce quindicesima a 226.5: aveva vinto tutte le gare da Lake Placid (7 febbraio 2025) in poi, per un totale di dieci, oltre all’intera Coppa del Mondo.

Per Annika Sieff risultato di buon valore, un 17° posto che arriva dal recupero di nove posizioni tra prima e seconda serie. Sua, peraltro, la quarta più lunga distanza coperta nell’intera seconda serie, 123.5 metri, cui si associano 111.1 punti. Accoppiando a questi i 107.5 e 105 della prima serie, il totale è di 216.1, il che le consente di guardare al futuro con fiducia.