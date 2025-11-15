Salisbury/Skupski piegano in tre set nel derby Cash/Glasspool e approdano in finale a Torino

Spettacolo a profusione nella seconda semifinale del tabellone di doppio delle ATP Finals 2025. Un confronto tutto made in U.K. quello andato in scena sul veloce indoor dell’Inalpi Arena di Torino. La coppia formata da Joe Salisbury / Neal Skupski ha sconfitto il duo Julian Cash / Lloyd Glasspool col punteggio di 6-7 (3) 6-3 10-8 in 1 ora e 35 minuti di gioco.

Un confronto che si è deciso nel match tie-break sul filo di lana e abili i britannici con maggior esperienza a prevalere sul più bello contro i connazionali. Saranno dunque Salisbury/Skupski a sfidare domani nell’atto conclusivo Heliovaara/Patten, che quest’oggi si sono imposti contro Bolelli/Vavassori.

Nel primo set sono i servizi a farla da padroni. Difficili per chi si trova a rispondere avere una possibilità di rompere l’equilibrio, vista la velocità di crociera. L’unica palla break della frazione si presenta nel quinto game, quando Cash/Glasspool con freddezza si salvano. Nel tie-break, quest’ultimi rasentano la perfezione, sorprendendo i connazionali in due circostanze e archiviando la pratica sul 7-3.

Nel secondo set c’è la reazione di Salisbury/Skupski. Il secondo game è quello buono per creare lo strappo. Un break decisivo ai fini del parziale, dal momento che al servizio non c’è modo neanche per pensare al contro-brek. Nel nono game cala il sipario sul 6-3.

Il match tie-break decide la sfida. Un’altalena di emozioni gestita meglio della coppia del Regno Unito con una base mentale più solida. Sullo score di 10-8 il tutto si chiude.