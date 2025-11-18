Vela

SailGP, Ruggero Tita viene sostituito dal team Red Bull Italia: al suo posto un neozelandese

Erik Nicolaysen

Pubblicato

4 minuti fa

il

Tita SailGP/ Naim Chidiac Red Bull Content Pool

Novità importante per quanto riguarda il team Red Bull Italia che partecipa da quest’anno al circuito velistico SailGP. La squadra italiana ha annunciato infatti l’inserimento a bordo di due nuovi velisti a partire dall’ultima tappa di questa stagione (il gran finale di Abu Dhabi dal 29 al 30 novembre), con il neozelandese Phil Robertson e l’azzurra Jana Germani che prenderanno il posto di Ruggero Tita e Maelle Frascari.

Ogni volta che puoi aggiungere talenti di livello olimpico, SailGP o mondiale, è una grande giornata per il team. L’arrivo di Jana e Phil, accanto a Ruggero e Maelle, mette la squadra in una posizione molto forte guardando alle prossime stagioni“, dichiara il CEO Jimmy Spithill. A conti fatti si tratta di una retrocessione nelle gerarchie della squadra per Tita e Frascari verso il 2026.

L’inserimento di velisti di alto livello ed esperienza fa parte di una strategia di crescita a lungo termine pensata per rendere la squadra più competitiva e costante, con l’obiettivo di vincere il Campionato SailGP. Phil porta con sé una profonda conoscenza di SailGP, leadership e grande esperienza: elementi chiave per massimizzare le prestazioni sugli esigenti catamarani F50. Jana, velista di grande talento con esperienza olimpica e internazionale, entra a far parte del team come strategist“, si legge nella nota del team.

Sulla scelta di far debuttare i due nuovi innesti già ad Abu Dhabi:Phil Robertson e Jana Germani debutteranno con il team italiano in occasione del SailGP di Abu Dhabi. La loro partecipazione anticipata consentirà di prepararsi al meglio per l’inizio della stagione 6 a Perth, il prossimo gennaio. Questa scelta permetterà al gruppo di affinare sin da subito comunicazione e coordinamento in vista della nuova stagione“.

Sul nuovo ruolo di Tita e Frascari:Ruggero Tita rimane una parte integrante del team in qualità di driver alternativo. La sua presenza continuerà a garantire solidità e continuità alla squadra. Maelle rimane parte della lista del team italiano di SailGP. Il suo contributo nella scorsa stagione è stato fondamentale per la crescita della squadra e continuerà ad essere coinvolta nel programma più ampio del team, supportandone sviluppo e operazioni grazie alla sua esperienza e competenza“.

L’obiettivo principale è costruire una squadra ad alte prestazioni, equilibrata e in grado di vincere più eventi SailGP, mantenendo una presenza costante tra i migliori team mondiali. Come in ogni sport professionistico, la performance rimane la priorità: disporre di un roster profondo, capace di offrire alternative in caso di infortuni o sostituzioni, renderà la squadra ancora più solida in prospettiva futura. La visione di lungo periodo del team è vincere un Campionato SailGP. L’evoluzione rientra in un piano strategico volto a rafforzare la struttura delle squadra e garantirne la crescita nelle stagioni future“, spiega il team Red Bull Italia.

Robertson è un velista neozelandese classe 1987 con grande esperienza sugli F50, dopo aver navigato come driver nelle prime quattro stagioni di SailGP con tre squadre diverse (Cina, Spagna e poi Canada), mentre la 26enne triestina Jana Germani vanta un quinto posto alle Olimpiadi di Parigi 2024 in coppia con Giorgia Bertuzzi e rappresenta il punto di riferimento principale dell’Italia nella classe 49erFX.

Argomenti correlati:
Exit mobile version