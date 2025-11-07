Rugby, Test Match: l’Italia sfida l’Australia sognando un nuovo 2022

Sabato alle 18.40 il Bluenergy Stadium di Udine accoglierà una sfida di grande fascino: Italia-Australia, primo test match delle Quilter Nations Series 2025. Gli azzurri di Gonzalo Quesada inaugurano così la nuova stagione internazionale, con l’obiettivo di confermare i progressi visti nel Sei Nazioni e nelle ultime uscite estive. Sarà il ventiduesimo confronto tra le due nazionali, il quattordicesimo in Italia, e arriva a tre anni esatti dalla storica vittoria azzurra di Firenze 2022, quando la squadra allora guidata da Kieran Crowley superò i Wallabies 28-27, centrando il primo successo di sempre contro l’Australia.

Per l’esordio stagionale, Quesada punta su un XV di continuità e solidità. Il triangolo allargato sarà composto da Capuozzo, Lynagh e Ioane, con Menoncello e Brex a formare la coppia di centri e il capitano argentino-italiano alla sua terza gara con i gradi. Garbisi e Varney guideranno la regia, mentre in terza linea agiranno Zuliani, Vintcent e Lorenzo Cannone. Davanti, fiducia al duo Niccolò Cannone–Zambonin in seconda e al trio Fischetti, Nicotera, Ferrari in prima linea. In panchina si rivedono Di Bartolomeo, Spagnolo, Riccioni, Ruzza, Izekor, Page-Relo, Allan e Marin. Assente per infortunio muscolare Michele Lamaro, rientrato a Treviso per il percorso di recupero.

L’Australia arriva a Udine dopo un avvio non molto convincente nella finestra autunnale e con l’obiettivo di vendicare il ko di tre anni fa. Il ct Joe Schmidt punta su una squadra giovane, fisica e dinamica. Confermati in mediana Gordon e Lolesio, mentre dietro spiccano la velocità di Nawaqanitawase e Kerevi, la solidità di Petaia e la fantasia dell’estremo Tom Wright. In avanti Schmidt si affida all’esperienza di Valetini e Hooper in terza linea, con Skelton a guidare la mischia. Una formazione dal profilo aggressivo, costruita per contrastare il ritmo e la continuità di gioco degli azzurri.

ITALIA-AUSTRALIA

Italia: 15 Ange Capuozzo, 14 Louis Lynagh, 13 Juan Ignacio Brex, 12 Tommaso Menoncello, 11 Monty Ioane, 10 Paolo Garbisi, 9 Stephen Varney, 8 Lorenzo Cannone, 7 Manuel Zuliani, 6 Ross Vintcent, 5 Andrea Zambonin, 4 Niccolò Cannone, 3 Simone Ferrari, 2 Giacomo Nicotera, 1 Danilo Fischetti

In panchina: 16 Tommaso Di Bartolomeo, 17 Mirco Spagnolo, 18 Marco Riccioni, 19 Federico Ruzza, 20 Alessandro Izekor, 21 Martin Page-Relo, 22 Tommaso Allan, 23 Leonardo Marin

Australia: 15 Tom Wright, 14 Mark Nawaqanitawase, 13 Jordan Petaia, 12 Samu Kerevi, 11 Andrew Kellaway, 10 Noah Lolesio, 9 Jake Gordon, 8 Rob Valetini, 7 Fraser McReight, 6 Lachlan Swinton, 5 Will Skelton, 4 Nick Frost, 3 Taniela Tupou, 2 Matt Faessler, 1 Angus Bell

In panchina: 16 Jordan Uelese, 17 James Slipper, 18 Allan Alaalatoa, 19 Darcy Swain, 20 Langi Gleeson, 21 Tate McDermott, 22 Ben Donaldson, 23 Len Ikitau