Rugby Seven femminile: a Dubai trionfa la Nuova Zelanda

Si è conclusa a Dubai la prima tappa del Svns 2026, il torneo mondiale di rugby a sette, e in campo femminile a trionfare è la Nuova Zelanda, che domina l’Australia nella più attesa delle finali.

Nella prima fase del torneo solo l’Australia chiude a punteggio pieno nel girone B, precedendo il Giappone, mentre restano fuori dalle semifinali a sorpresa il Canada, con la Gran Bretagna ultima. Nel girone A, invece, grande equilibrio e a chiudere prima è la Nuova Zelanda, con due vittorie, mentre alle loro spalle le Fiji beffano gli Stati Uniti e conquistano le semifinali, mentre all’ultimo posto chiude la Francia.

Senza storia le semifinali e senza sorprese, come oramai quasi abitualmente da anni. La Nuova Zelanda, infatti, si impone sul Giappone con un netto 31-5, in un match dominato fin da subito e dove le nipponiche trovano solo allo scadere la meta della bandiera con Tsutsumi. Vittoria netta anche per l’Australia che liquida le Fiji per 31-5, ma dove le australiane scappano via solo nella ripresa dopo il 12-5 con cui si va al riposo.

E in finale è un monologo neozelandese. Stacey Waaka, Kelsey Teneti e Jorja Miller vanno in meta nel primo tempo per il 17-0, poi nella ripresa arrivano le marcature di Risi Pouri-Lane e ancora di Miller, intervallate da quelle di Heidi Dennis per l’Australia che valgono il 29-14 finale.