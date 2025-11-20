Rugby, Quilter Nations Series: scelta l’Italia che sfiderà il Cile

L’Italia di Gonzalo Quesada è pronta a chiudere le Quilter Nations Series con il terzo e ultimo appuntamento, sabato sera al “Ferraris” di Genova, contro il Cile. Una sfida inedita, la prima assoluta contro la selezione sudamericana, che il CT affronta con un XV profondamente rinnovato: ben dieci i cambi rispetto al duro Test Match contro il Sudafrica. Riflettori puntati sul triangolo allargato tutto nuovo, con Capuozzo, Ioane e il rientrante Belloni dal primo minuto dopo il Tour Estivo.

Nel reparto arretrato confermata la coppia di centri Menoncello–Marin, vista l’ultima volta insieme contro la Namibia. In mediana spazio a Da Re, alla quarta maglia da titolare del 2025, affiancato da Alessandro Garbisi. In avanti rientra capitan Lamaro, affiancato da Izekor e Cannone in terza linea. Prima stagionale da titolare per Ruzza in seconda, insieme a Niccolò Cannone, mentre in prima linea tocca a Hasa, Di Bartolomeo e Ferrari guidare l’impatto iniziale.

Panchina ricca di opzioni e di curiosità, con gli esordienti Opoku e Todaro pronti a debuttare. Pesano invece le assenze di Riccioni e soprattutto di Varney, “Player of the Match” contro l’Australia, fermato da una frattura costale in allenamento. A dirigere il match sarà l’inglese Adam Leal, con fischio d’inizio alle 21.10 e diretta su Sky Sport Arena, NowTv, Rai Sport e Raiplay.

Formazione Italia

Capuozzo; Belloni, Menoncello, Marin, Ioane; Da re, Garbisi; L. Cannone, Lamaro, Izekor; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Di bartolomeo, Hasa

In panchina: Dimcheff, Fischetti, Zilocchi, Opoku Gyamfi, Zuliani, Page-Relo, Brex, Todaro