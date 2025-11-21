Rugby, Quilter Nations Series: l’Italia col Cile punta a una vittoria netta

L’Italia di Gonzalo Quesada si prepara all’ultimo atto delle Quilter Nations Series, sabato sera al “Ferraris” di Genova, dove affronterà per la prima volta nella storia il Cile. Un test inedito ma ricco di insidie, che il CT ha deciso di affrontare con un XV profondamente rinnovato: dieci i cambi rispetto alla sfida contro il Sudafrica, con un triangolo allargato del tutto nuovo formato da Capuozzo, Ioane e dal rientrante Belloni. Scelte pensate per dare freschezza alla manovra offensiva, pur nel rispetto di un avversario che Quesada considera “motivato e in grande crescita”.

Nella linea dei trequarti viene confermata la coppia di centri Menoncello–Marin, mentre in mediana tocca a Da Re e ad Alessandro Garbisi guidare il gioco. Davanti torna Michele Lamaro dal primo minuto, affiancato da Izekor e Lorenzo Cannone, con Ruzza alla prima stagionale da titolare e una prima linea affidata a Hasa, Di Bartolomeo e Ferrari. Panchina ricca di spunti, con gli esordienti Opoku e Todaro pronti a debuttare. Non mancano però le assenze pesanti: su tutte quella di Varney, fermato da una frattura costale dopo essere stato “Player of the Match” contro l’Australia.

Dall’altra parte il Cile arriva a Genova con entusiasmo e ambizione. Pablo Lemoine punta su un XV equilibrato, sorretto da una mischia esperta e da trequarti rapidi e imprevedibili. La spedizione europea è considerata un passaggio chiave nel processo di crescita dei Cóndores, desiderosi di tenere testa a una Nazionale stabilmente nella Top 10 mondiale. Anche la loro panchina promette curiosità, con i possibili debutti di Villanueva e Bianchi, inseriti per dare energia nel finale di gara.

Quesada, pur riconoscendo che l’Italia parte favorita, ha predicato ordine e umiltà: “Sarà una partita da costruire passo dopo passo. I primi venti-trenta minuti saranno durissimi: conosco bene la mentalità sudamericana”. L’obiettivo è chiudere la finestra autunnale con un successo convincente, senza perdere di vista le valutazioni individuali in ottica Sei Nazioni. Per gli Azzurri sarà un banco di prova per dare continuità al percorso di crescita, per il Cile un’occasione storica da vivere fino in fondo.

ITALIA-CILE

Italia: Capuozzo; Belloni, Menoncello, Marin, Ioane; Da Re, Garbisi; L. Cannone, Lamaro, Izekor; Ruzza, N. Cannone; Ferrari, Di Bartolomeo, Hasa

Panchina: Dimcheff, Fischetti, Zilocchi, Opoku Gyamfi, Zuliani, Page-Relo, Brex, Todaro

Cile: Carrasco; Saab, Videla, Saavedra, Armstrong; Reyes, Berti; Escobar, Saavedra, Tchimino; Pedrero, Eissmann; Gurruchaga, Böhme, Carrasco

Panchina: Martínez, Lues, Dittus, Sáez, Villanueva, Bianchi, Salas, Milesi