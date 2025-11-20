Rugby
Rugby, Quilter Nations Series: ecco il Cile che affronterà l’Italia a Genova
Pablo Lemoine ha ufficializzato la formazione che sabato 22 novembre, alle 21.10, affronterà l’Italia allo Stadio Ferraris di Genova nell’ultimo Test Match delle Quilter Nations Series. Una sfida affascinante per i Cóndores, che arrivano all’appuntamento in diretta su Sky Sport Arena, NowTv, Rai Sport e Rai Play con l’obiettivo di chiudere nel migliore dei modi un anno che lo staff cileno definisce tra i più importanti della storia recente.
La squadra sudamericana vive questa trasferta come un passaggio di crescita fondamentale, affrontando una Nazionale italiana stabilmente nel Top 10 del ranking mondiale. Lemoine punta su un XV equilibrato, guidato da un pacchetto di mischia esperto e da una linea arretrata capace di produrre qualità e imprevedibilità. L’orgoglio e l’ambizione emergono chiaramente anche nel messaggio motivazionale diffuso dalla federazione cilena, che invita il gruppo a dare tutto per vivere una serata “storica”.
Il commissario tecnico ha convocato una panchina giovane ma ricca di energia, che potrebbe regalare due debutti: Augusto Villanueva e Sebastián Bianchi sono infatti candidati a collezionare il primo cap proprio contro gli Azzurri. Un test impegnativo ma carico di significato per una Nazionale che vuole confermarsi in crescita nel panorama internazionale.
CILE
1 Carrasco
2 Böhme
3 Gurruchaga
4 Pedrero
5 Eissmann
6 Tchimino
7 Saavedra
8 Escobar
9 Berti
10 Reyes
11 Saab
12 Videla
13 Saavedra
14 Armstrong
15 Garafulic
Panchina
16 Martínez
17 Lues
18 Dittus
19 Sáez
20 Villanueva
21 Bianchi
22 Salas
23 Milesi