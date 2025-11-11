Rugby, l’Australia vede scappare via la prima fascia ai Mondiali di casa

Secondo weekend di test match autunnali e a far parlare sono state soprattutto la vittoria dell’Italia a Udine contro l’Australia e il successo dell’Uruguay sul Portogallo, che ha permesso un balzo in classifica per i sudamericani. E con il ko di Udine si complicano le cose per i Wallabies, visto che si avvicinano i sorteggi per la Rugby World Cup 2027 e la prima fascia vedrà inserite le prime sei squadre del ranking, con l’Australia ora settima e molto staccata.

La bella vittoria contro la non smuove la classifica per il Sudafrica che si conferma in vetta ma aumenta il divario andando a 93,08 punti, con alle sue spalle la Nuova Zelanda, che battendo la Scozia sale a 91,35 punti e allunga sull’Irlanda, che è terza con i suoi 88,85 punti.

Si conferma in quarta posizione l’Inghilterra, con 88,06 punti che stacca la Francia, con i transalpini quinti, ma scesi a 86,95 punti. L’Argentina rimante in sesta posizione con 84,30 punti, mentre con il ko contro l’Italia mantiene il settimo posto l’Australia che però crolla a 81,69 punti, fuori come detto dalla prima fascia di merito nei sorteggi iridati. Perde quasi 4 decimi di punto la Scozia che resta all’ottavo posto con 81,21 punti.

La squadra isolana delle Fiji, si conferma al nono posto con 81,15 punti, davanti a un’Italia che mantiene saldo il decimo posto, balzando a 78,98 punti, 1,21 punti in più rispetto a una settimana fa. Fuori dalla top10 la Georgia resta undicesima, il Galles è alla dodicesima posizione, mentre il Giappone resta tredicesimo, la Spagna quattordicesima, mentre come detto balzo dell’Uruguay, che dalla diciannovesima posizione sale in quindicesima.

World Rugby Ranking – aggiornato al 10 novembre 2025

Sudafrica – 93.06

Nuova Zelanda – 91.35

Irlanda – 88.85

Inghilterra – 88.06

Francia – 86.95

Argentina – 84.30

Australia – 81.69

Scozia – 81.21

Fiji – 81.15

Italia – 78.98

Georgia – 74.69

Galles – 73.57

Giappone – 73.25

Spagna – 69.12

Uruguay – 68.52