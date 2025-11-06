Rugby, la formazione dell’Italia per il Test Match con l’Australia: c’è Capuozzo, assente Lamaro

Gonzalo Quesada, CT della Nazionale Italiana di rugby, ha annunciato la formazione degli azzurri in vista della sfida contro l’Australia in programma sabato 8 novembre (ore 18.40) a Udine. I padroni di casa faranno il proprio debutto nelle nuove Quilter Nations Series incrociando una delle squadre più forti a livello mondiale. L’assenza di Sebastiano Negro aveva fatto pensare alla possibilità di giocare con Zulian e Lamaro nel ruolo di flanker, ma l’assenza di quest’ultimo ha costretto a ridisegnare un po’ il XV che scenderà in campo al Bluenergy Stadium.

Quesada ha dichiarato: “Abbiamo scelto più capitani anche per fronteggiare situazioni di questo tipo: se il leader unico rimane fuori magari la squadra non è pronta a cambiare questo equilibrio perché il capitano è sempre stato lo stesso, per questo abbiamo preso questa decisione in anticipo e la squadra è rimasta organizzata con tutti gli altri leader. Proveremo a capire Michele se potrà essere coinvolto per le partite con Sudafrica e Cile“.

Il triangolo allargato sarà formato da Capuozzo, Lynagh e Ioane, mentre al centro torneranno Menoncello e Brex. Le chiavi della mediana saranno affidate a Paolo Garbisi e Varney, mentre la maglia numero 8 sarà sulle spalle di Lorenzo Cannone, affiancato da Zuliani e Vintcent in terza linea. In seconda linea spazio a Zambonin e Niccolò Cannone, mentre in prima linea scenderanno in campo Ferrari, Nicotera e Fischetti.

FORMAZIONE ITALIA-AUSTRALIA

15 Ange CAPUOZZO (Stade Toulousain, 28 caps)

14 Louis LYNAGH (Benetton Rugby, 7 caps)

13 Juan Ignacio BREX (Toulon, 46 caps) – capitano

12 Tommaso MENONCELLO (Benetton Rugby, 31 caps)

11 Monty IOANE (Lione, 39 caps)

10 Paolo GARBISI (Toulon, 47 caps)

9 Stephen VARNEY (Exeter Chiefs, 34 caps)

8 Lorenzo CANNONE (Benetton Rugby, 30 caps)

7 Manuel ZULIANI (Benetton Rugby, 35 caps)

6 Ross VINTCENT (Exeter Chiefs, 17 caps)

5 Andrea ZAMBONIN (Exeter Chiefs, 12 caps)

4 Niccolò CANNONE (Benetton Rugby, 55 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 66 caps)

2 Giacomo NICOTERA (Stade Français, 34 caps)

1 Danilo FISCHETTI (Northampton Saints 55 caps)

A disposizione

16 Tommaso DI BARTOLOMEO (Zebre Parma, 3 caps)

17 Mirco SPAGNOLO (Benetton Rugby, 16 caps)

18 Marco RICCIONI (Saracens, 34 caps)

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 64 caps)

20 Alessandro IZEKOR (Benetton Rugby, 6 caps)

21 Martin PAGE-RELO (Bordeaux, 18 caps)

22 Tommaso ALLAN (Perpignan, 86 caps)

23 Leonardo MARIN (Benetton Rugby, 15 caps)