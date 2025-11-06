Rugby, il ranking mondiale dell’Italia e come può cambiare contro l’Australia

Nell’ultimo aggiornamento del World Ranking Rugby, rilasciato lunedì 3 novembre, l’Italia maschile è rimasta stabile al decimo posto a quota 77.77: nel primo incontro delle Quiter Nations Series 2025, invece, gli azzurri ospiteranno l’Australia.

I Wallabies attualmente si trovano al settimo posto a quota 82.90: il fattore campo favorevole all’Italia va a ridurre sulla carta il divario in classifica tra le due compagini, e proprio a causa di questo elemento gli azzurri andranno a guadagnare meno punti in caso di pareggio o vittoria, cedendo terreno in caso di sconfitta.

Nel match contro l’Australia, infatti, l’Italia in caso di vittoria con più di 15 punti di scarto guadagnerebbe 1.82 e si porterebbe a quota 79.59, mentre in caso di successo con 15 o meno punti di scarto incamererebbe 1.21 e si isserebbe a quota 78.98.

In caso di pareggio, invece, gli azzurri incasserebbero 0.21 e salirebbero a 77.98, mentre in caso di sconfitta con 15 o meno punti di scarto cederebbero 0.79 e si troverebbero a quota 76.98, infine in caso di battuta d’arresto con più di 15 punti di scarto lascerebbero sul piatto 1.18 e tornerebbero a quota 76.59.

SCENARI RANKING RUGBY ITALIA-AUSTRALIA

Vittoria Italia con più di 15 punti di scarto: Italia +1.82, Australia -1.82.

Vittoria Italia con 15 o meno punti di scarto: Italia +1.21, Australia -1.21.

Pareggio: Italia +0.21, Australia -0.21.

Vittoria Australia con 15 o meno punti di scarto: Australia +0.79, Italia -0.79.

Vittoria Australia con più di 15 punti di scarto: Australia +1.18, Italia -1.18.

RANKING RUGBY AL 3 NOVEMBRE (TOP 10)

1 Sudafrica 92.20

2 Nuova Zelanda 91.00

3 Irlanda 88.85

4 Inghilterra 88.04

5 Francia 87.82

6 Argentina 83.82

7 Australia 82.90

8 Scozia 81.57

9 Fiji 81.16

10 Italia 77.77