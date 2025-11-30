Rugby femminile: in Serie A Elite Milano espugna Torino

La quarta giornata della Serie A Elite Femminile conferma gli equilibri emersi in avvio di stagione, tra risultati netti e conferme in vetta. A prendersi la scena è ancora il Villorba, che sul campo della Capitolina deve rimontare un primo tempo complicato — chiuso sotto 12-10 — prima di far valere la propria superiorità nella ripresa e conquistare un prezioso 12-32 che mantiene le campionesse d’Italia in testa alla classifica. Alle loro spalle resiste il passo di una Valsugana sempre più solida, protagonista di un rotondo 8-68 in casa della Benetton, che consente alle padovane di blindare il secondo posto e restare incollate al treno di vertice.

Nel weekend brilla anche Colorno, che davanti al pubblico di casa travolge il Neapolis con un eloquente 67-0. Un successo mai in discussione, costruito su una prestazione corale di grande intensità e impreziosito dalle tre mete a testa di Isabella Locatelli e Francesca Andreoli, oltre alla prova dominante della player of the match Gaia Dosi. Un risultato che proietta le Furie Rosse a quota 16 punti e rafforza la loro posizione nel gruppo di testa, ormai ben distinto dal resto del campionato.

Il derby universitario tra CUS Torino e CUS Milano merita un capitolo a parte, per equilibrio, ritmo e contenuti tecnici. Al “Campo Albonico” le lombarde partono forte con la meta di Ivaschenko e i punti al piede di Barabino, ma Torino reagisce con carattere e accorcia con Pirpiliu, andando al riposo sotto 7-10. La ripresa resta combattuta: Milano prova lo strappo con Frison — eletta Player of the Match — e la successiva marcatura di Corsini, mentre Torino non molla e trova l’ultima meta con Zini, che vale il 15-22 finale. Le piemontesi raccolgono un punto di bonus difensivo, mentre le ospiti tornano a casa con quattro punti preziosi che le tengono in piena corsa per la parte alta della classifica.

Il quadro generale dopo il quarto turno vede dunque Villorba a quota 20, tallonata da Valsugana a 19 e da Colorno a 16, mentre la Benetton resta a dieci punti e il CUS Milano avanza a nove. Chiudono Capitolina, ancora ferma a uno, Neapolis a zero e Torino, penalizzata e ora a -3.