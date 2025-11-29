Rugby, Coppa Italia: Valorugby Emilia e Petrarca Padova in semifinale

La seconda fase della Coppa Italia 2025/26 prende definitivamente forma grazie ai due recuperi disputati tra il 28 e il 29 novembre, che hanno chiuso ogni calcolo aritmetico. La notizia principale riguarda le qualificate dirette alla semifinale: Petrarca e Valorugby Emilia, già certe del passaggio del turno, si presenteranno come teste di serie nella corsa al titolo. Il Petrarca, grazie alla vittoria con bonus su Mogliano, ha anche scavalcato gli emiliani conquistando il primo posto complessivo.

Fondamentale per il quadro dei barrage è stato il pareggio maturato allo Zaffanella tra Viadana e Rovigo (16-16). Una sfida intensa, dominata dagli ospiti per lunghi tratti — avanti 3-16 all’intervallo — e riaperta solo nel finale dal generoso ritorno dei gialloneri. Le mete di Jannelli al 73’ e di Boschetti al 79’ hanno dato a Viadana un insperato pareggio, che vale però oro: con questi due punti, infatti, i lombardi si assicurano l’accesso ai playoff, dove affronteranno Vicenza, prima del Girone 2. Resta l’amaro per la trasformazione decisiva mancata all’ultimo istante, che avrebbe regalato addirittura la vittoria.

Oggi, al Memo Geremia, il Petrarca ha confermato la propria superiorità battendo Mogliano 33-22 in un match dai due volti. Dopo un avvio favorevole agli ospiti, i neri hanno preso in mano la gara già nel finale del primo tempo, indirizzandola poi definitivamente con tre mete nella ripresa. Sugli scudi Citton — autore di una doppietta e premiato Player of the Match — e Donato, decisivo sia al piede sia in meta. Mogliano ha tentato una reazione nel finale, ma senza riuscire a riaprire i giochi.

Completato dunque anche l’ultimo tassello della fase preliminare, gli accoppiamenti dei playoff risultano ufficiali. Oltre alla semifinale già conquistata da Petrarca e Valorugby, i due barrage a gara secca vedranno: Colorno contro Fiamme Oro e Vicenza contro Viadana. Le vincitrici raggiungeranno le due big nella corsa per il titolo nazionale, con l’impressione che l’equilibrio visto in queste ultime sfide lasci presagire una fase finale aperta e combattuta.