Rugby, Coppa Italia: il Valorugby supera senza problemi Rovigo

La Coppa Italia torna protagonista nel fine settimana con il quarto turno della fase a gironi, distribuito tra gli anticipi del venerdì e i posticipi domenicali. Un segmento cruciale del percorso verso le semifinali, che offre già riscontri significativi e qualche imprevisto, come dimostrato dalle prime sfide in calendario. I riflettori si sono accesi soprattutto su Reggio Emilia, dove il Mirabello ha ospitato il match più atteso della giornata inaugurale.

Nell’anticipo del venerdì, infatti, il Valorugby ha imposto la propria superiorità contro un Rovigo irriconoscibile nel primo tempo. I Diavoli hanno costruito la vittoria con una prova solida e concreta, chiudendo la prima frazione sul 26-0 grazie alle mete di Casilio, Colombo, Bigi e Lazzarin, tutte orchestrate con ritmo e precisione. Nella ripresa, la meta immediata di Lazzarin ha definitivamente incanalato il match, mentre ai rossoblù non sono bastati i tardi squilli di Leccioli e Oliver: il 33-12 finale consegna 5 punti pieni agli uomini di Violi e lascia Rovigo a mani vuote.

Serata sfortunata invece allo Zaffanella, dove Viadana e Mogliano erano pronte a contendersi un match potenzialmente decisivo nel girone. Una fitta nebbia ha però reso impossibile il regolare svolgimento dell’incontro, costringendo arbitri e organizzatori al rinvio. La Federazione comunicherà nei prossimi giorni la nuova data per il recupero, fondamentale per delineare l’equilibrio del gruppo e la corsa alla qualificazione.

Il programma del quarto turno si completerà domenica 16 novembre, con quattro sfide distribuite su diversi campi: le Fiamme Oro ospitano il Petrarca in un vero classico del rugby italiano; l’Accademia Francescato affronta un Vicenza in crescita; i Lyons sfidano Colorno in un derby emiliano ad alta intensità; mentre Parabiago e Biella chiuderanno la giornata in un confronto che promette equilibrio. Risultati e sviluppi potrebbero già incidere in modo rilevante sulla griglia per le fasi finali della Coppa Italia.