Rugby, come è cambiato il ranking dell’Italia dopo i Test Match autunnali

L’Italia chiude le Quilter Nations Series 2025 di rugby in positivo, sia come numero di vittorie, 2 su 3 (successi contro Australia e Cile, sconfitta contro il Sudafrica), sia come saldo nel ranking, con tutto il guadagno ottenuto proprio in virtù dell’importante successo sui Wallabies.

Gli azzurri al momento confermano il decimo posto nel World Ranking Rugby, in attesa dell’esito di Scozia-Tonga, in programma quest’oggi: in caso di sconfitta interna degli scozzesi, con qualsiasi scarto, l’Italia, infatti, scavalcherà la Scozia e diventerà nona.

Prima delle Nations Series, nella classifica rilasciata lunedì 3 novembre, l’Italia si trovava sempre al decimo posto, ma era a quota 77.77: nel primo incontro delle Quiter Nations Series 2025, poi, gli azzurri hanno battuto l’Australia.

I Wallabies in quel momento si trovano al settimo posto a quota 82.90: il fattore campo favorevole all’Italia aveva ridotto sulla carta il divario in classifica tra le due compagini, e proprio a causa di questo elemento gli azzurri avevano guadagnato meno punti dopo la splendida vittoria.

Nel match contro l’Australia, infatti, l’Italia ha vinto con meno di 15 punti di scarto ed ha incamerato 1.21 punti nel ranking, issandosi a quota 78.98. Il gap notevole in classifica con Sudafrica e Cile, invece, ha fatto sì che la sconfitta con gli Springboks e la vittoria contro i sudamericani non abbiano prodotto effetti nel ranking.

RANKING RUGBY AL 3 NOVEMBRE (TOP 10)

1 Sudafrica 92.20

2 Nuova Zelanda 91.00

3 Irlanda 88.85

4 Inghilterra 88.04

5 Francia 87.82

6 Argentina 83.82

7 Australia 82.90

8 Scozia 81.57

9 Fiji 81.16

10 Italia 77.77

RANKING RUGBY LIVE AL 23 NOVEMBRE (TOP 10)

(Oggi si giocheranno Scozia-Tonga ed Inghilterra-Argentina)

1 Sudafrica 93.94

2 Nuova Zelanda 90.33

3 Inghilterra 89.09

4 Irlanda 87.97

5 Francia 87.24

6 Argentina 85.30

7 Australia 81.53

8 Fiji 81.14

9 Scozia 80.22 (sarà alle spalle degli azzurri in caso di sconfitta contro Tonga)

10 Italia 78.98