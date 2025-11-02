Rivoluzione tennis nel 2026: addio tornei “dell’ultima settimana”, più chiarezza prima delle Finals

Le ATP Finals 2026 si disputeranno a Torino dal 9 al 16 novembre, ma c’è il rischio di arrivare al sorteggio dei due gironi senza conoscere l’identità di tutti i qualificati al torneo di fine stagione, riservato ai migliori otto tennisti del mondo. L’incertezza è dovuta alla presenza in calendario di due tornei di livello 250 previsti proprio alla vigilia dell’appuntamento nel capoluogo piemontese, ovvero gli eventi di Atene e Metz, le cui finali sono previste sabato 8 novembre.

Il nostro Jannik Sinner, lo spagnolo Carlos Alcaraz, il tedesco Alexander Zverev, gli statunitensi Ben Shelton e Taylor Fritz, il serbo Novak Djokovic e l’australiano Alex de Minaur sono matematicamente qualificati. Per l’ultimo pass sono in lotta Felix Auger-Aliassime e Lorenzo Musetti: se il canadese vincerà la finale del Masters 1000 di Parigi contro Sinner oggi pomeriggio allora staccherà il biglietto, altrimenti tutto sarebbe rimandato alla prossima settimana.

Musetti giocherà nella capitale greca e dovrà vincere il torneo, sperando che il nordamericano non raggiunga l’atto conclusivo a Metz, per meritarsi l’approdo all’ultimo appuntamento dell’annata agonistica. Oggettivamente è una situazione confusionaria e che complica l’avvicinamento al prestigioso torneo, ma questa sarà l’ultima volta in cui si vivrà nell’incertezza. Nel 2026 ci sarà una rivoluzione verso le ATP Finals, rendendo inutili i tornei dell’ultima settimana.

La Race, dal prossimo anno, si chiuderà al termine del Masters 1000 di Parigi e una volta concluso l’evento sul cemento della capitale sarà ufficiale il quadro dei qualificati alle Finals. I tornei dell’ultima settimana verranno conteggiati per la Race della successiva annata agonistica e così il 2027 si aprirà con atleti che avranno già punti della Race.