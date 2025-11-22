Regna l’equilibrio nella prima manche dello slalom di Gurgl. Vinatzer non distante dal podio, Sala qualificato

Sarà battaglia per la vittoria nello slalom maschile di Gurgl. Regna assolutamente l’equilibrio a metà gara sul tracciato austriaco e a comandare la classifica c’è il norvegese Atle Lie McGrath, ma i distacchi sono veramente ridotti, vcon i primi dieci che sono racchiusi in meno di sette decimi. Alle spalle del leader ci sono lo svizzero Tanguy Nef ed il finlandese Eduard Hallberg, secondi a pari merito a 17 centesimi dalla vetta. Una conferma dunque quella di Hallberg, già terzo nella gara di casa di Levi ed oggi bravissimo ad inserirsi con il pettorale 24.

Quarta posizione per l’altro norvegese Timon Haugan, staccato di 39 centesimi dal connazionale; mentre quinto è il tedesco Linus Strasser (+0.41), che ha preceduto l’austriaco Manuel Feller (+0.43) ed il francese Clement Noel (+0.48), entrambi con qualche sbavatura di troppo nella seconda parte del muro. La classifica come detto è cortissima come dimostra l’ottavo posto dell’altro padrone di casa Fabio Gstrein (+0.64) davanti al belga Armand Marchant (+0.65), anche lui molto bravo ad inserirsi con il pettorale numero 23.

Alex Vinatzer è decimo, ma è in piena lotta per il podio. L’azzurro ha concluso a 66 centesimi dalla vetta, dando finalmente la sensazione di grande stabilità. Vinatzer ha sciato benissimo nelle parti di piano, mentre ha gestito al meglio il muro, senza prendersi giustamente troppi rischi.

A giocarsi il podio ci sarà sicuramente anche il brasiliano Lucas Pinheiro Braathen (+0.73), che ha terminato la prima manche all’undicesimo posto. A pari merito con lui anche l’austriaco Simon Rueland, capace di sfiorare la top-10 addirittura con il pettorale 42.

Tommaso Sala era inizialmente stato beffato, visto che aveva chiuso al trentunesimo posto (a 1.47), ma poi è arrivata la squalifica del croato Filip Zubcic (22mo al traguardo) e così l’azzurro è riuscito ad accedere alla seconda manche. Una buona prova non è bastata a Simon Maurberger (35°, +1.92), mentre un grave errore ha messo fuori dai giochi Tobias Kastlunger (36°, +1.99). Eliminato anche Matteo Canins (38°, +2.11).