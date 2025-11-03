Ranking ATP (3 novembre 2025): Jannik Sinner torna sul trono del n.1 del mondo! Musetti rimane in top-10

Aggiornamenti importanti ci sono in questo lunedì 3 novembre 2025. Jannik Sinner, infatti, è tornato sul trono del n.1 del mondo. La conquista del titolo nel Masters1000 di Parigi e l’eliminazione al secondo turno dello spagnolo Carlos Alcaraz nel torneo francese hanno portato al cambio al vertice. L’altoatesino, dunque, inizia la sua 66ª settimana da primatista in classifica, ma si tratta di una condizione a tempo.

Il pusterese, vista la scadenza legata all’affermazione nelle ATP Finals del 2024, avrà una cambiale di 1500 punti rispetto ai 200 di Carlitos nel prossimo update. Per questo, non potrà fare altro che vincere e sperare che l’iberico non si imponga in più di due partite a Torino per confermarsi n.1 del ranking al termine di questo 2025. Non resta che godersi lo spettacolo nel Master di fine anno.

Visto il brillante percorso parigino, il canadese Felix Auger-Aliassime (finalista nel 1000 transalpino) si è portato al n.8 ATP, scavalcando Lorenzo Musetti che comunque rimane in top-10, alla posizione n.9. A chiudere il cerchio dei migliori dieci tennisti del pianeta è il norvegese Casper Ruud.

RANKING ATP (TOP-10)

Lunedì 3 novembre 2025

1. Jannik Sinner 11500

2. Carlos Alcaraz 11250

3. Alexander Zverev 5560

4. Taylor Fritz 4735

5. Novak Djokovic 4580

6. Ben Shelton 3970

7. Alex de Minaur 3935

8. Felix Auger-Aliassime 3845

9. Lorenzo Musetti 3685

10. Casper Ruud 3235

Detto di Sinner e di Musetti, Flavio Cobolli si conferma il n.3 d’Italia (n.22 del mondo), a precedere Luciano Darderi (n.26), Lorenzo Sonego (n.42), Matteo Berrettini (n.63), Matteo Arnaldi (n.64), Mattia Bellucci (n.75) e Luca Nardi (n.81) in top-100.

ITALIANI IN TOP-100

Lunedì 3 novembre 2025

1. Jannik Sinner 11500

9. Lorenzo Musetti 3685

22. Flavio Cobolli 2025

26. Luciano Darderi 1609

42. Lorenzo Sonego 1190

63. Matteo Berrettini 895

64. Matteo Arnaldi 883

75. Mattia Bellucci 783

81. Luca Nardi 747