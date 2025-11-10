Ranking ATP (10 novembre 2025): controsorpasso Alcaraz su Sinner, a Torino si decide tutto

Il fatto era già noto, ma quest’oggi ha i crismi dell’ufficialità: Carlos Alcaraz ha di nuovo sorpassato Jannik Sinner al numero 1 del mondo. Questo perché, nella settimana precedente le Finals, vengono scartati sia i punti regolari che quelli dell’edizione precedente del torneo dei migliori otto. Per questo all’azzurro, padrone di Torino un anno fa, tocca di nuovo cedere lo scettro.

Se il duello Sinner-Alcaraz avrà una conclusione, almeno in questo 2025, a Torino, per le altre posizioni ci saranno tanti nodi da sciogliere. Innanzitutto per Taylor Fritz, che per lo stesso motivo di Sinner, visto il suo status di finalista 2024, perde due posizioni (per quanto l’altra parte della ragione si chiama Novak Djokovic ad Atene). E poi, si presume, anche per Lorenzo Musetti e la battaglia che può portare dentro i primi 8 della classifica.

Rientra nei 10, da infortunato, Jack Draper; balzo da +10 per Learner Tien, che con la vittoria di Metz sale al numero 28. Una dovuta nota: questo ranking tiene ovviamente conto dei punteggi pre-Torino (dunque non vi “entrano” Alcaraz-de Minaur e Zverev-Shelton giocate ieri).

RANKING ATP (TOP 10)

Lunedì 10 novembre 2025

1. Carlos Alcaraz 11050 (+1)

2. Jannik Sinner 10000 (-1)

3. Alexander Zverev 4960

4. Novak Djokovic 4830 (+1)

5. Ben Shelton 3970 (+1)

6. Taylor Fritz 3935 (-2)

7. Alex de Minaur 3935

8. Felix Auger-Aliassime 3845

9. Lorenzo Musetti 3840

10. Jack Draper 2990 (+1)

In casa Italia di variazioni significative non ce ne sono poi tante, ma per quanto riguarda Matteo Berrettini, ai quarti in quel di Metz, e Lorenzo Sonego, in semifinale nello stesso torneo, i saldi sono più che positivi. Una buona chiusura della stagione, insomma, per rilanciarsi in vista di ciò che potrà riservare la stagione australiana nel 2026 (e in attesa di capire quali saranno i movimenti in chiave Davis).

ITALIANI IN TOP 200

Lunedì 10 novembre 2025

2. Jannik Sinner 10000 (-1)

9. Lorenzo Musetti 3685

22. Flavio Cobolli 2025

26. Luciano Darderi 1609

39. Lorenzo Sonego 1265 (+3)

56. Matteo Berrettini 945 (+7)

63. Matteo Arnaldi 883 (+1)

73. Mattia Bellucci 783 (+2)

85. Luca Nardi 699 (-4)

128. Francesco Passaro 485 (+1)

140. Andrea Pellegrino 438 (-1)

151. Matteo Gigante 407

154. Giulio Zeppieri 405 (+1)

158. Francesco Maestrelli 389 (-4)