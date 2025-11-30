Rally, Sébastien Ogier: “Non avrei mai pensato che il nono titolo sarebbe arrivato”

Sébastian Ogier ha eguagliato Sébastien Loeb vincendo il nono titolo in carriera nel FIA World Rally Championship. Il nativo di Gap trionfa con Toyota GR dopo una stagione semplicemente incredibile, un risultato ottenuto nonostante un programma parziale nella serie.

Il francese ha regolato il britannico Elfyn Evans ed il finnico Kalle Rovanperä. Il gallese resta sconfitto ancora una volta, provvisoriamente leader alla vigilia dell’impegnativo ed inedito Rally Arabia Saudita.

Ogier ha affermato in una nota ufficiale: “Che bella la lotta che c’è stata con Elfyn e Scott! Un grande campione ha bisogno di grandi avversari, loro sono stati formidabili e ci hanno spinto al limite fino all’ultima tappa dell’anno. Complimenti a loro, a Kalle e Jonne, e a tutta la squadra. È stata una stagione di grandi successi e sono orgoglioso e felice di far parte di questa famiglia”.

Il nove volte campione del mondo ha continuato dicendo: “Non avrei mai pensato che questo momento di un nono titolo sarebbe arrivato dopo aver deciso di cambiare e trascorrere più tempo con la mia famiglia. È merito di aver avuto la possibilità di lavorare con questo fantastico team e di aver trovato un giovane copilota come Vincent. Sta facendo un lavoro straordinario al mio fianco e porta un’energia molto facendomi sentire più giovane. Insieme abbiamo raggiunto grandi traguardi e sono molto felice di dargli il benvenuto nel club dei campioni del mondo”.

Ai margini del Mondile non poteva mancare il commento di Akio Toyoda, Presidente di TGR-WRT. “Wow! È davvero forte! Quando guardo Seb, è questo il pensiero che mi viene in mente. Congratulazioni per il nono campionato, e congratulazioni anche a Vincent per il suo primo titolo. Non so se sia giusto congratularsi per un’altra medaglia d’argento, ma la guida costante di Elfyn è davvero preziosa per la squadra. E contiamo su di lui per portare la nostra GR Yaris al traguardo anche l’anno prossimo. Se ci riuscirà, sono sicuro che succederanno grandi cose. Congratulazioni anche per Kalle, non vedo l’ora di ritrovarlo in pisdta in Giappone”.