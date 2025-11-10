Rally, Ott Tanak annuncia la sua pausa dalle gare: “Scelta non facile, il motorsport è la mia vita”

Dopo Kalle Rovanmpera, un altro grande protagonista del Mondiale WRC 2025 annuncia la sua pausa dal Rally. Si tratta di Ott Tanak, campione del mondo nel 2019 e pilota Hyundai nella stagione che si sta per concludere. L’estone ha reso pubblica la notizia di uno stop dalle gare almeno per il prossimo anno, confermando le voci delle ultime settimane e specificando che non si tratta di un vero e proprio addio.

A 38 anni, Tanak ha deciso di fermarsi, dopo quasi 16 anni consecutivi in WRC (dal 2009 nella categoria regina) per dedicare più tempo alla famiglia. Il Mondiale 2026 perde quindi una pedina fondamentale, nonché uno dei piloti più esperti di tutto il panorama internazionale e unico estone in grado di laurearsi campione del mondo con Toyota nel 2019.

Queste le parole di “arrivederci” di Tanak al WRC: “Dopo un viaggio incredibile nel WRC e diverse indimenticabili stagioni in cui ho corso al livello più alto possibile, ho deciso di prendere una pausa e di non correre a tempo pieno nei rally. Questa scelta non è stata facile, ma credo sia il momento giusto per prendersi una pausa, riflettere e dedicare più tempo alla mia famiglia e tornare a casa, in Estonia”.

“Il motorsport è stata la mia vita sin dai primi anni della mia vita, partendo dai rally locali sino ad arrivare al gradino più alto del podio nel WRC. Questo sport ha plasmato la mia persona. Ogni stage, ogni curva, ogni sfida mi ha dato resistenza, lavoro di squadra e passione. Vincere il titolo 2019 è un sogno divenuto realtà, ma anche le lezioni imparate dalle stagioni difficili, dai momenti in cui le cose non sono andate come pianificato”.