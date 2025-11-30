Rally, Kalle Rovanperä: “Orgoglioso di quello che abbiamo realizzato”

Kalle Rovanperä saluta il Mondiale Rally con il terzo posto al termine della stagione 2025. Il finnico, due volte campione del mondo, è stato battuto nella finale in Arabia Saudita da Sébastien Ogier che ha saputo abbattere nuovamete la concorrenza di Elfyn Evans.

Il 25enne si prepara ora per concentrarsi su nuove sfide, correrà in monoposto in Super Formula Giapponese il prossimo anno. Il finlandese torna quindi in pista dopo un breve ‘test’ con le ruote coperte durante la passata stagione tra cui anche un’apparizione nella Porsche Carrera Cup Italia.

Il n. 69 del Mondiale ha affermato: “Congratulazioni a Seb e Vincent per il titolo: se lo meritano pienamente, sono stati molto bravi quest’anno. Per noi non è stato proprio l’ultimo rally che volevamo, ma sapevamo che sarebbe stato difficile. Comunque, la sensazione è buona. Certo, è triste lasciare lo sport e le persone che sono state la parte più importante della mia vita, ma posso anche essere super orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato: è stato davvero incredibile. Ho così tante persone da ringraziare, ma prima di tutto Jonne. Abbiamo trascorso momenti bellissimi insieme; ottimi risultati ma anche tanto divertimento. E un ringraziamento speciale a Toyota e a tutto il team per questi fantastici anni insieme”.

Il nativo di Jyväskylä chiude la carriera, almeno per ora, con 75 eventi disputati, due titoli del mondo e diciotto successi totali (tre quest’anno tra Isole Canarie, Centro Europa e soprattutto per la prima volta Finlandia). L’alfiere di Toyota ha colto anche trenta podi assoluti, pronto ora per intraprendere una nuova parentesi della propria carriera.