Rally Giappone 2025, duello Ogier-Evans prima dell’ultima giornata. Out Neuville e Katsuta

Prosegue l’appassionante testa a testa tra Sebastien Ogier ed Elfyn Evans anche al termine della seconda tappa del Rally del Giappone 2025, valevole come tredicesimo e penultimo round stagionale del Mondiale WRC. Considerando gli oltre cinque minuti persi ieri da Kalle Rovanpera per un errore che ha causato il cedimento della sospensione, si delinea a questo punto con ogni probabilità una sfida a due anche per il titolo iridato.

I due portacolori della Toyota stanno dando vita ad un duello meraviglioso sull’asfalto nipponico, che si deciderà domani nella giornata clou della settimana in cui verranno assegnati anche i punti extra della domenica (Super Sunday) e della Power Stage. Il fuoriclasse francese è attualmente in vetta alla graduatoria dopo 14 prove speciali con un margine di soli 6″5 sul gallese e 23″6 sulla Hyundai di Adrien Fourmaux.

Fuori dai giochi la GR Yaris Rally1 del padrone di casa giapponese Takamoto Katsuta, costretto al ritiro per aver rotto il servosterzo in seguito ad un errore nel corso della PS10 mentre si trovava saldamente in terza piazza subito alle spalle dei compagni di squadra.

Quarta posizione a 45″4 dalla vetta per il finlandese Sami Pajari con la Toyota, mentre Rovanpera è in forte rimonta anche grazie alle disavventure altrui attestandosi adesso al settimo posto con un gap di 6 minuti e mezzo dalla testa. Ritiro per il belga Thierry Neuville (Hyundai), che ha alzato bandiera bianca al termine della prima speciale del sabato a causa del terzo guasto del suo weekend.