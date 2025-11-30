Rally, Elfyn Evans: “Seb e Vincent sono stati fantastici, abbiamo fatto il possibile”

Elfyn Evans ottiene un nuovo secondo posto al termine del FIA World Rally Championship. Il gallese perde contro Sébastien Ogier dopo il decisivo Rally Arabia Saudita, nuova prova del Mondiale che non ha mancato di regalare parecchi colpi di scena.

Il 36enne ha affermato in una nota ufficiale: “Penso che abbiamo fatto il possibile questo fine settimana. Il cambio gomme di venerdì non ha aiutato, ma in questi quattro giorni e tutti hanno avuto la loro giusta dose di problemi”.

Il britannico ha continuato dicendo: “Non ho avuto una grande prestazione nella tappa centrale, ho faticato un po’ nei tratti più sabbiosi questo sin dall’inizio e molti altri hanno avuto problemi che hanno fatto risalire Seb in classifica. Non doveva andare così, ma Seb e Vincent sono stati fantastici per tutto l’anno e meritano questo titolo. Sono competitivo e voglio sempre di più, ma è stata una buona stagione con un team fantastico alle spalle”.

Il nativo di Dolgellau ha vinto due volte nel 2025 riuscendo a prensentarsi in Medio Oriente con la prima posizione virtuale. Purtroppo agguanta però un nuovo secondo posto all’arrivo come accaduto nel 2020, 2021, 2023, 2024 e 2025 (in mezzo il quarto posto del 2022).