RAI o TV8? Su che canale vedere Sinner in chiaro alle ATP Finals: i detentori dei diritti

Come sarà la programmazione delle ATP Finals 2025? Dal 9 al 16 novembre lo spettacolo non mancherà all’Inalpi Arena di Torino, la casa del Master di fine anno. Un’edizione particolarmente attesa perché, al di là di chi sarà il vincitore, scopriremo anche chi tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz terminerà l’anno in vetta alla classifica mondiale.

Come era accaduto già in precedenza, la programmazione televisiva dell’evento in questione godrà di una doppia copertura. Alla trasmissione totale di Sky Sport, che è proprietaria dei diritti completi e offrirà una copertura completa ai propri abbonati, si affiancherà infatti la Rai, che avrà a disposizione il consueto match al giorno.

Sarà quindi la tv di Stato e non TV8 a trasmettere in chiaro i match delle Finals. Nello specifico, si tratta dello stesso accordo che è in vigore ormai dal 2021, e segue in scia quello che già aveva la BBC quando le Finals erano ospitate alla O2 Arena di Londra. Chiaramente, l’ascesa incredibile di Sinner nel massimo circuito internazionale ha fatto in modo che quest’organizzazione si creasse e la Rai avesse interesse nel fare un certo investimento, visti i ritorni in termini d’ascolto.

Di seguito la programmazione completa delle Finals 2025. Sky Sport utilizzerà in larghissima misura Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis, mentre la Rai ha come canale di riferimento Rai 2 HD, salvo eventuali cambiamenti di palinsesto legati a esigenze di rete. OA Sport offrirà inoltre una serie di DIRETTE LIVE testuali, con particolare attenzione ai giocatori italiani (Sinner, Bolelli/Vavassori e, qualora riuscisse a qualificarsi, Musetti).

ATP FINALS 2025

Domenica 9 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Lunedì 10 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Martedì 11 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Mercoledì 12 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Giovedì 13 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Venerdì 14 novembre

Ore 11:30 Doppio round robin

Ore 14:00 Singolare round robin

Ore 18:00 Doppio round robin

Ore 20:30 Singolare round robin

Sabato 15 novembre

Ore 12:00 Semifinale doppio

Ore 14:30 Semifinale singolare

Ore 18:00 Semifinale doppio

Ore 20:30 Semifinale singolare

Domenica 16 novembre

Ore 15:00 Finale doppio

Ore 18:00 Finale singolare

PROGRAMMA ATP FINALS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport (integrale)

Diretta tv in chiaro: Rai (un match al giorno su Rai2)

Diretta streaming: SkyGo, Now (integrale), RaiPlay (un match al giorno)

Diretta Live testuale: OA Sport