Quanti soldi guadagnano Sinner e Alcaraz alle ATP Finals: l’assegno milionario per vittoria e sconfitta

Sia l’azzurro Jannik Sinner che lo spagnolo Carlos Alcaraz sono giunti da imbattuti a scontrarsi in finale alle Nitto ATP Finals 2025 di tennis: entrambi i tennisti per le quattro vittorie ottenute finora a Torino hanno incassato, nel complesso, un assegno da oltre 2.3 milioni di dollari statunitensi (circa 2.33 milioni di euro).

Per giungere alla cifra citata occorre sommare i guadagni della fase a gironi e delle semifinali: nella prima fase, infatti, il gettone di presenza per aver disputato tre incontri, vale più di 300mila dollari (circa 0.28 milioni di euro), a cui vanno sommati poco meno di 400mila dollari per ogni vittoria (circa 0.34 milioni di euro) conquistata.

Al totale va aggiunto l’incasso per il primo match ad eliminazione diretta, con la vittoria in semifinale che vale quasi 1.2 milioni di dollari (circa 1.02 milioni di euro). La cifra, però, raddoppia esattamente per il successo in finale, per il quale l’assegno è di quasi 2.4 milioni di dollari (circa 2.04 milioni di euro).

Nel complesso chi la spunterà tra Jannik Sinner e lo spagnolo Carlos Alcaraz, conquistando l’affermazione nel torneo da imbattuto nella prima fase a gironi, incasserà oltre 5 milioni di dollari (circa 4.36 milioni di euro). Lo sconfitto si fermerà agli oltre 2.3 milioni di dollari statunitensi (circa 2.33 milioni di euro) incassati finora.

MONTEPREMI ATP FINALS 2025

Partecipazione fase a gironi (3 match giocati): $331,000 (circa 0.28 milioni di euro)

Vittoria nella fase a gironi: $396,500 (circa 0.34 milioni di euro)

Vittoria in semifinale: $1,183,500 (circa 1.02 milioni di euro)

Montepremi complessivo per essere arrivati imbattuti alla finale: $2,704,000 (circa 2.33 milioni di euro)

Vittoria in finale: $2,367,00 (circa 2.04 milioni di euro)

Montepremi totale per la vittoria del torneo da imbattuto: $5,071,000 (circa 4.36 milioni di euro)