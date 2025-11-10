Quanti soldi guadagna Sinner alle ATP Finals? I premi partita per partita

Jannik Sinner è il grande favorito della vigilia alle ATP Finals 2025, in corso di svolgimento sul veloce indoor della Inalpi Arena di Torino dal 9 al 16 novembre. Il prestigioso torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti dell’anno prevede una fase a gironi e ha dinamiche totalmente diverse rispetto agli altri eventi del circuito, mettendo in palio comunque un bottino elevato di punti (1500 al massimo) oltre ad un montepremi da capogiro.

Questa sarà l’edizione più ricca di sempre delle Finals, infatti se uno degli otto protagonisti del tabellone di singolare dovesse aggiudicarsi il trofeo da imbattuto intascherebbe la bellezza di 5,071 milioni di dollari (circa 4,400 milioni di euro). Si tratta di un jackpot da urlo, anche se comunque inferiore rispetto ai 6 milioni di dollari vinti da Sinner poche settimane fa al torneo esibizione Six Kings Slam in quel di Riad.

Il gettone di partecipazione per ognuno degli otto “maestri” ammonta a 331.000 dollari (nel caso in cui dovessero prendere parte a tutti gli incontri della fase a gironi), mentre ogni successo nel round robin equivale ad un bonus da 396.500 dollari. La vittoria in semifinale garantisce 1,183 milioni di dollari, mentre chi riuscirà ad avere la meglio in finale intascherà 2,367 milioni di dollari. Vedremo se Jannik riuscirà a ripetere la cavalcata trionfale di un anno fa, quando trionfò alle ATP Finals 2024 non concedendo neanche un set per tutto il torneo a Torino.

MONTEPREMI ATP FINALS 2025

Partecipazione: 331.000 dollari (circa 287.200 euro).

Vittoria nel round robin: 396.500 dollari (circa 334.100 euro).

Vittoria in semifinale: 1,183 milioni di dollari (circa 1,027 milioni di euro).

Vittoria in finale: 2,367 milioni di dollari (circa 2,054 milioni di euro).

Il vincitore imbattuto guadagna 5,071 milioni di dollari (circa 4,401 milioni di euro).