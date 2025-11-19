Quanti soldi guadagna l’Italia con la semifinale di Coppa Davis? L’assegno da dividere. E in caso di vittoria…

L’Italia ha iniziato nel miglior modo possibile la propria avventura sul cemento indoor di Bologna, dove va in scena la Final Eight della Coppa Davis, la massima competizione per Nazionali maschili di tennis. I ragazzi guidati da Filippo Volandri hanno regolato l’Austria per 2-0, chiudendo i conti al termine dei due singolari: Matteo Berrettini e Flavio Cobolli hanno eseguito al meglio il proprio compito e così gli azzurri hanno conquistato la qualificazione alle semifinali.

L’appuntamento è per venerdì 21 novembre (ore 16.00), quando l’Italia scenderà nuovamente in campo nel capoluogo emiliano per fronteggiare il Belgio, capace di sovvertire il pronostico della vigilia contro la Francia. Bisognerà alzare l’asticella contro Zizou Bergs e compagni, che hanno dimostrato di sapersi esaltare in certi contesti: sarà un avversario non semplice da battere per meritarsi l’approdo all’atto conclusivo da disputare contro chi la spunterà nello spicchio di tabellone con Germania-Argentina e Spagna-Cechia.

Il risultato conseguito a Bologna è decisamente significativo dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un rilievo importante sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato l’Italia qualificandosi alle semifinali della Coppa Davis? L’assegno ammonta a 750.000 dollari statunitensi (circa 650.000 euro), che verranno poi divisi tra giocatori e staff in base ad accordi interni. La qualificazione alla finale verrà premiata con 1,5 milioni di dollari (circa 1,3 milioni di euro), mentre la squadra che alzerà al cielo l’Insalatiera festeggerà con 2 milioni di dollari (circa 1,73 milioni di euro).

QUANTI SOLDI GUADAGNA L’ITALIA CON LA SEMIFINALE IN COPPA DAVIS?

750.000 dollari statunitensi (circa 650.000 euro)

E SE VINCE L’INSALATIERA…

2 milioni di dollari (circa 1,73 milioni di euro).