Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria alle ATP Finals? Montepremi da sballo per l’intera stagione. E Alcaraz…

Jannik Sinner ha vinto le ATP Finals, il torneo di fine stagione riservato ai migliori otto tennisti del mondo. Il fuoriclasse altoatesino ha trionfato sul cemento della Inalpi Arena di Torino, sconfiggendo lo spagnolo Carlos Alcaraz in un titanico atto conclusivo che ha regalato grande spettacolo a tutti gli appassionati di tennis. Il 24enne ha avuto la meglio in un tiratissimo primo set deciso al tie-break, poi nel secondo parziale ha confezionato un autentico capolavoro: ha rimontato il break subito in apertura, ha strappato il servizio al rivale con grande maestria e poi lo ha schiacciato di forza nella parte finale di un braccio di ferro davvero monumentale.

Il nostro portacolori ha dettato legge nel capoluogo piemontese per la seconda volta consecutiva, difendendo il trofeo da imbattuto e incamerando anche 1.500 punti, chiudendo al meglio un’annata agonistica in cui ha fatto festa a Wimbledon e agli Australian Open. Il tennista italiano chiuderà l’annata agonistica da numero 2 del mondo alle spalle di Carlos Alcaraz, ma con il sigillo odierno ha messo in pari il bilancio con l’iberico nelle finali dei grandi eventi di questa stagione: lo spagnolo aveva trionfato al Roland Garros e agli Australian Open, l’azzurro aveva prevalso a Wimbledon prima della stoccata odierna.

Il bilancio tra i due titani del panorama internazionale si chiude con lo stesso saldo del 2024: due Slam a testa, ma ATP Finals in favore dell’italiano. La rivalità proseguirà nel 2026, con gli Australian Open a rappresentare la prima grande occasione per assistere a un nuovo testa a testa, visto che settimana prossima non vedremo Sinner in campo a Bologna in occasione della Coppa Davis, che sarà invece un obiettivo per Alcaraz. Il risultato odierno (per completezza ricordiamo il punteggio: 7-6(4), 7-5), ha un peso enorme dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico.

Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner con la vittoria alle ATP Finals? L’assegno è decisamente sontuoso, visto che per il campione imbattuto si parla di un montepremi pari a 5,071 milioni di dollari (circa 4,362 milioni di euro). Si tratta della cifra più elevata per un vincitore di un torneo ATP in questa stagione, visto che per gli US Open non si era andati oltre i cinque milioni di dollari. Va però ricordato che Sinner portò a casa sei milioni di dollari per l’affermazione al Six Kings Slam, il torneo di esibizione disputato poche settimane fa a Riad. Alcaraz si è dovuto accontentare di 2,659 milioni di dollari.

Jannik Sinner chiuderà la stagione con un prize money pari a 16,3 milioni di dollari (circa 14,021 milioni di euro), considerando esclusivamente gli assegni per i risultati sportivi sul circuito ATP ed escludendo così emolumenti provenienti da sponsor e altre fonti di reddito. Alcaraz ha toccato 17,3 milioni di dollari (circa 14,882 milioni di euro), dunque appena davanti a Sinner, ma se si considera il Six Kings Slam allora Sinner vola a 22,3 milioni di dollari (circa 19,18 milioni di euro) e Alcaraz si ferma a 18,8 milioni di dollari (circa 16,17 milioni di euro).

