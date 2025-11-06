Quanti punti può guadagnare Jannik Sinner alle ATP Finals? La classifica turno per turno

Jannik Sinner si presenterà alle ATP Finals con la possibilità di chiudere l’anno da numero 1 del mondo. Il tennista italiano è tornato in vetta al ranking ATP dopo il doppio trionfo tra Vienna e Parigi, ma rimarrà al vertice soltanto per la settimana in corsa. Per rimanere al comando della classifica internazionale dovrà alzare al cielo il trofeo da imbattuto e sperare che lo spagnolo Carlos Alcaraz ottenga massimo due successi, mentre appaiono improbabili le altre due ipotesi (il fuoriclasse altoatesino trionfa perdendo una partita nel girone e l’iberico ne vince massimo una oppure l’azzurro vince con due ko nel round robin e il rivale rimane a secco).

Il campione di Wimbledon e Australian Open se la dovrà vedere con il tedesco Alexander Zverev (numero 3 del mondo, battuto nella recente finale dell’ATP 500 di Vienna e nella semifinale del Masters 1000 di Parigi), lo statunitense Ben Shelton (numero 6, travolto nella capitale francese) e uno tra Lorenzo Musetti e il canadese Felix Auger-Aliassime (il toscano è obbligato a vincere il torneo ATP 250 di Atene per soffiare il posto al nordamericano e darà così vita a un derby). Carlos Alcaraz ha invece pescato il serbo Novak Djokovic (numero 4), lo statunitense Taylor Fritz (numero 5) e l’australiano Alex de Minaur (numero 6).

Ci si presenterà a Torino in questa situazione: Alcaraz numero 1 del mondo con 11.050 punti e Sinner al secondo posto con 10.000 punti. Ogni vittoria nel round robin assicura 200 punti, dunque l’azzurro può raggiungere massimo 10.600 punti al termine della fase a gironi (10.400 con due successi, 10.200 con uno solo, 10.000 se dovesse perdere le tre partite). L’affermazione in semifinale garantisce 400 punti, dunque Sinner potrebbe volare a 11.000, 10.800 o 10.600 punti a seconda dei casi. La vittoria in finale assicura 500 punti, dunque l’azzurro si isserebbe a 11.500, 11.300 o 11.100.

QUANTI PUNTI GUADAGNA SINNER ALLE ATP FINALS TURNO PER TURNO

Ogni vittoria nel girone: 200 punti. Sinner può rimanere a 10.000 punti, oppure issarsi a 10.200, 10.400 o 10.600 punti.

Vittoria in semifinale: 400 punti. Sinner può issarsi a 10.600, 10.800, 11.000 punti, a seconda di come si era comportato nel round robin.

Vittoria in finale: 500 punti. 400 punti. Sinner può issarsi a 11.100, 11.300, 11.500 punti, a seconda di come si era comportato nel round robin.