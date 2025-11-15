Quanti punti guadagna Sinner alle ATP Finals e a che distacco da Alcaraz può arrivare

Con l’aggiornamento di lunedì 10 novembre del ranking ATP sono stati scartati i punti delle ATP Finals 2024: Jannik Sinner ha perso 1500 punti, avendo vinto da imbattuto la scorsa edizione, mentre Carlos Alcaraz ne ha visti svanire 200, avendo vinto un solo match a Torino l’anno scorso.

Lo spagnolo è ripartito a Torino da quota 11050, con Sinner a quota 10000, a -1050 dall’iberico: entrambi hanno vinto i rispettivi gironi da imbattuti, incamerando 600 punti, e così Alcaraz ha avuto l’aritmetica certezza di chiudere l’anno al numero 1 ATP.

Oggi Sinner ha vinto la propria semifinale, incassando altri 400 punti, mentre 500 ne saranno in palio domani nella finale: l’azzurro è al momento a -650 dal rivale, e potrebbe spingersi a -150 in caso di vittoria del torneo con Alcaraz sconfitto in semifinale, o a -550 vincendo la finale contro Alcaraz.

La distanza potrebbe però anche rimanere invariata a -650 nel caso in cui il canadese Felix Auger-Aliassime batta sia Alcaraz questa sera che Sinner domani, mentre nella peggiore delle ipotesi Sinner potrebbe scivolare a -1550 da Alcaraz perdendo in finale contro lo spagnolo.

RANKING ATP UFFICIALE 10 NOVEMBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11050

2 Jannik Sinner 10000 (-1050)

RANKING ATP VIRTUALE 15 NOVEMBRE

1 Carlos Alcaraz 11650

2 Jannik Sinner 11000 (-650)

RANKING IN CASO DI VITTORIA DI SINNER E SCONFITTA ODIERNA DI ALCARAZ

1 Carlos Alcaraz 11650

2 Jannik Sinner 11500 (-150)

RANKING IN CASO DI VITTORIA DI SINNER IN FINALE SU ALCARAZ

1 Carlos Alcaraz 12050

2 Jannik Sinner 11500 (-550)

RANKING IN CASO DI SCONFITTA DI SINNER E SCONFITTA ODIERNA DI ALCARAZ

1 Carlos Alcaraz 11650

2 Jannik Sinner 11000 (-650)

RANKING IN CASO DI SCONFITTA DI SINNER IN FINALE CONTRO ALCARAZ

1 Carlos Alcaraz 12550

2 Jannik Sinner 11000 (-1550)