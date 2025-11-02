Quanti punti di vantaggio ha Jannik Sinner su Carlos Alcaraz e quanti ne difenderanno alle ATP Finals

La sconfitta all’esordio nell’ATP Masters 1000 di Parigi è costata cara allo spagnolo Carlos Alcaraz, dato che da domani, lunedì 3 novembre, il numero 1 ATP tornerà ad essere Jannik Sinner, il quale conquistando il titolo è risalito in vetta alla classifica mondiale almeno fino al 16 novembre.

Dopo aver vinto l’ATP 500 di Vienna, infatti, Sinner si era portato a -840 da Alcaraz nell’aggiornamento ufficiale del ranking rilasciato lunedì 27 ottobre, ripartendo virtualmente da -740 a Parigi, dato che lo spagnolo lo scorso anno era uscito agli ottavi a Parigi-Bercy (100 punti), mentre l’azzurro aveva saltato il torneo (0).

Alcaraz, perdendo all’esordio, ha incamerato soltanto 10 punti per la partecipazione al torneo, e domani, lunedì 3 novembre, si attesterà a quota 11250, mentre Sinner, che tornerà ufficialmente numero 1 del mondo, con la vittoria nel torneo balzerà a quota 11500, con 250 punti di vantaggio.

Tra due settimane, invece, con l’aggiornamento di lunedì 17 novembre, verranno scartati i punti delle ATP Finals 2024: Jannik Sinner perderà 1500 punti, avendo vinto da imbattuto la scorsa edizione, mentre Carlos Alcaraz ne scarterà 200, avendo vinto un solo match a Torino l’anno scorso.

RANKING ATP UFFICIALE 27 OTTOBRE 2025

1 Carlos Alcaraz 11340

2 Jannik Sinner 10500 (-840)

RANKING ATP UFFICIALE DAL 3 AL 16 NOVEMBRE 2025

1 Jannik Sinner 11500 (+250)

2 Carlos Alcaraz 11250

PUNTI ATP FINALS 2024 DA SCARTARE IL 17 NOVEMBRE

Jannik Sinner 1500

Carlos Alcaraz 200

RANKING ATP VIRTUALE 17 NOVEMBRE (SENZA I PUNTI DELLE FINALS 2024)

1 Carlos Alcaraz 11050

2 Jannik Sinner 10000 (-1050)