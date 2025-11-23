Quando torna l’Italia in Coppa Davis nel 2026? Azzurri ancora in casa e sempre più primi nel ranking

Situazione identica a quella di quest’anno, quella che vedrà coinvolta l’Italia nel 2026. La squadra azzurra, infatti, tornerà in campo in Coppa Davis soltanto nel mese di novembre, direttamente nelle Final Eight. Questo per due motivi.

Il primo è prettamente legato al format della Davis, che attualmente osserva il seguente modello: due turni a eliminazione diretta e poi Final Eight in un’unica sede, in questo caso a Bologna. In particolare, nel primo turno eliminatorio non gioca la Spagna, che è la finalista in carica ed è per questo esentata.

Allo stesso modo, questo fa sì che i playoff del secondo turno siano sette, e non otto, dal momento che un posto è già riservato all’Italia. Qualcosa di abbastanza simile a un Challenge Round che, a livello ufficiale, è stato abolito più di cinquant’anni fa, nel 1971.

C’è poi un altro capitolo, quello dedicato al ranking gestito dall’ITF in materia di Coppa Davis. Questo verosimilmente non verrà rilasciato che nelle prossime ore, ma si può già affermare con certezza che l’Italia, già dominatrice della classifica quando era uscito l’aggiornamento dello scorso settembre, la ritroveremo davanti a tutte.