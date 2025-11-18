Quando si giocano le semifinali di Coppa Davis? Orari, programma, tv, streaming

Si è aperta a Bologna la Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis, che si concluderà con la fianle prevista domenica 23 novembre a partire dalle ore 15.00. I quarti di finale si concluderanno giovedì 20, mentre le semifinali si disputeranno venerdì 21 alle ore 16.00 e sabato 22 alle ore 12.00.

Nella parte alta del tabellone venerdì 21 novembre alle ore 16.00 si affronteranno il Belgio, che ha battuto la Francia, e la vincente di Italia-Austria, mentre nella parte bassa sabato 22 alle ore 12.00 si sfideranno per un posto in finale la vincente di Spagna-Cechia e la vincente di Argentina-Germania.

La diretta tv della Final Eight della Coppa Davis 2025 di tennis sarà fruibile su SuperTennis HD, con eventuale semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai 1 HD, mentre la diretta streaming della manifestazione sarà disponibile su SuperTenniX, con eventuale semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai Play, infine la diretta live testuale della rassegna sarà godibile su OA Sport.

CALENDARIO COPPA DAVIS 2025

Semifinali

Venerdì 21 novembre, ore 16:00: Belgio – vincente Italia/Austria

Sabato 22 novembre, ore 12:00: vincente Spagna/Cechia – vincente Argentina/Germania

Finale

Domenica 23, novembre ore 15:00

PROGRAMMA COPPA DAVIS 2025: DOVE VEDERLE IN TV E STREAMING

Diretta tv: SuperTennis HD, con eventuale semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai 1 HD.

Diretta streaming: SuperTenniX, con eventuale semifinale e finale con l’Italia in simulcast su Rai Play.

Diretta Live testuale: OA Sport.